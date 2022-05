Vallecrosia, sindaco Armando Biasi “In arrivo 360mila euro per la messa in sicurezza della Torre Saracena"

Il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi annuncia che, grazie ad un finanziamento di 360mila euro da parte del Ministero della Cultura, verranno realizzati i lavori per la messa in sicurezza della torre saracena.

L'intervento fa parte di un primo lotto funzionale, è previsto anche un secondo intervento per la riqualificazione della torre. "Grazie a questo primo finanziamento potremo, finalmente, mettere in sicurezza la Torre Saracena, che rappresenta un monumento importante del nostro centro storico e che la nostra amministrazione intende valorizzare”.

“Proseguiamo con impegno e determinazione – prosegue -il progetto di dare un'identità a Vallecrosia. Dall'inizio della nostra amministrazione abbiamo vinto 34 bandi, un lavoro enorme, per cui ringrazio gli uffici, che con solerzia e professionalità hanno lavorato per il bene comune. Infine, un ringraziamento al Ministero della Cultura, per i fondi erogati e per aver compreso il valore storico e culturale del nostro monumento”.