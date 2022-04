Trasporto ferroviario: tra circa un mese l'orario festivo, appello della Abg ai sindaci liguri e piemontesi

Tra circa un mese entrerà in vigore l’orario ferroviario estivo e pertanto è arrivato il momento di rispondere all’appello inviato dai Sindaci liguri e piemontesi alla Regione Piemonte sul futuro della Cuneo-Ventimiglia.

“Gli amministratori pubblici – evidenzia l’associazione ventimigliese Agb - hanno con chiarezza e unanimità, indicato la necessità di rafforzare le coppie di treni per collegare la Liguria con il Piemonte. Ci uniamo a questo appello, sperando che al più presto si possa ricevere dall’assessore si trasporti Gabusi una decisione. Speriamo altresì che anche la Regione Liguria sostenga con decisione questa soluzione”.

Un recente ordine del giorno approvato in Consiglio Regionale ha dato una indicazione chiara, ma con mittente il Governo nazionale, in realtà chi gestisce il servizio della linea è la Regione Piemonte: “Rimaniamo ottimisti – termina la Agb - in attesa di una scelta che possa permettere anche ai liguri di raggiungere il Cuneese, in tranquillità”.