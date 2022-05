Arma di Taggia: ex cantiere Millenium, ciclabile chiusa fino alla prossima settimana e ulteriori nodi da risolvere (Foto)

È prevista per la prossima settimana la riapertura del bypass della pista ciclabile di Taggia. Il tratto tra l'ex passaggio a livello su via Queirolo e via Sant'Erasmo, è chiuso dal 19 aprile, quando sono iniziati i lavori intorno al cantiere ex Millenium.

Nei giorni immediatamente successivi alla firma del compromesso con Area24/Park24, il Comune ha dato il via ai lavori di pulizia e messa in sicurezza. Oltre al taglio di tutta la vegetazione infestante è stato ripulito l'intero perimetro grazie all'impiego delle squadre di Amaie Energia e degli operai comunali. Numerosi furgoni di rifiuti di ogni tipo sono stati portati via insieme alla vegetazione tagliata. Inoltre, sono state sostituite le vecchie recinzioni metalliche ammalorate. Ora da via Sant'Erasmo si può vedere una lunga fila di pannelli che coprono il cantiere.

A stretto giro prenderà il via una fase di abbellimento degli spazi ritrovati. Le paratie di legno possono essere da spunto per ulteriori interventi, dal posizionamento di stampe con dei panorami di Taggia passando per una soluzione più moderna come ad esempio dei murales. Quest'ultima è una soluzione già vista negli ultimi anni anche in altre realtà della provincia di Imperia. Ad esempio, a Sanremo dove in occasione dei cantiere in via Matteotti e in piazza Borea d'Olmo i pannelli di legno sono diventate tele a tema per street artist.

L'intervento di pulizia e messa in sicurezza del perimetro del cantiere ha fatto emergere anche due aree verdi potenzialmente utilizzabili prima che scattino i lavori. Il Comune sta valutando la possibilità di collocare alcune panchine oltre a delle fioriere che hanno fatto la loro comparsa.

Un altro nodo riguarda le due colonie feline che erano presenti dal cantiere. Con l'avvio dei lavori il trasferimento appare inevitabile e dal Comune confermano che c'è in atto un dialogo proficuo con le gattare ed è allo studio una soluzione alternativa e idonea per ospitare i gatti che non potranno più rimanere all'interno del cantiere.