Pallanuoto, doppio impegno casalingo per la Rari Nantes Imperia. Alla 'Cascione' arriva un campione del mondo

Nel week-end entrante, fari puntati sulla 'Felice Cascione': l' impianto del capoluogo ospiterà due grandi partite di pallanuoto della Rari Nantes Imperia.

Cominceranno i ragazzi allenati da Andrea Pisano, sabato 30 aprile alle ore 15, che attendono la capolista De Akker Bologna, lanciata verso i playoff per la promozione in A1.

Appuntamento importante e che, allo stesso tempo, inorgoglisce la Rari che potrà confrontarsi in acqua con un campione della disciplina come Arnaldo Deserti (campione del mondo a Shangai nel 2011 e due volte vincitore della Eurolega con la Pro Recco).

La Rari vuole cancellare il k.o. interno dell'ultimo turno contro Arenzano e che l'ha fermata al settimo posto in classifica a 21 punti. La DeAkker invece è al primo posto con 36 lunghezze (al pari del Bogliasco) ed una partita da recuperare.

Sarà obbligatorio esibire il Green Pass all'ingresso e indossare la mascherina FFP2 in tribuna.

Domenica 1 maggio sarà poi il turno delle giallorosse allenate da Enrico Gerbò che se la vedranno, sempre in casa, contro il forte AN Brescia. Squadra già affrontata lunedì scorso alle piscine 'Mompiano', nel recupero della sesta giornata. Il fischio d'inizio alla 'Cascione' avverrà alle ore 17. Anche per le RariGirls si tratta di un match delicato, dato che vogliono invertire il trend negativo delle ultime due sconfitte di fila. Al momento, Sowe e compagne navigano al sesto posto con 12 punti.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 in tribuna.

Ancora non sono stati designati gli arbitri che dirigeranno gli incontri.