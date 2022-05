L’under 17 Union Rugby Riviera dei 'miracoli' ai vertici del Nord Ovest: inizia la fase finale

Lo si è ripetuto come un mantra per tutto l’inverno. All’inizio erano quattro o cinque. Si pensava ad un’associazione con altra squadra o anche alla mancata partecipazione al campionato. Così non è stato, perché il rugby è inclusivo. Un passa-parola, tra giovani.

Un impegno costante dei tecnici, Emanuele Mori, e Davide Pozzati. La squadra nasce, ha i numeri, si forma, impara. Nasce il gruppo, la realtà più importante nel mondo dell’ovale. Così facendo, arrivano anche i risultati, la consapevolezza, sicuramente un ruolo sociale e un’autostima importante per i ragazzi coinvolti in un contesto ludico, ma complesso, in un’età indubbiamente difficile. Ne è prova la seconda fase del campionato, terminata in testa, con risultati lusinghieri.

Seguono in classifica l’Alessandria, il Cus Genova, la Pro Recco e lo Spezia. Al solo livello ligure, due società di serie A. Eccolo, il miracolo, in cui i giovani devono credere. Il girone Nord Ovest vedrà ora la sua fase finale, molto attesa dagli apprendisti corsari. Si parte così con la semifinale: 7 maggio ad Ivrea, 21 maggio nel fortino del “Pino Valle” di Imperia.

Partite di cartello di fronte alla seconda classificata dell’altro girone. Occhi aperti sull’altra semifinale che vede opposte la corazzata Monferrato all’Alessandria. Un torneo all’ultimo respiro iniziato da underdog e terminato da protagonisti. Bravi, avanti così tutti insieme, per Imperia che così oggi “è” la Liguria del rugby giovanile.