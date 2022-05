Calcio: perfetta riuscita del torneo 'Primi Calci' organizzato dal Vallecrosia Academy il 25 aprile

E' riuscito il torneo rivolto ai Primi Calci 2013 e ai Primi Calci 2014 organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy il 25 aprile allo “Zaccari” a Camporosso.

Durante il secondo torneo della stagione 2021-22 organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy, oltre ai biancorossi, sono scesi in campo diverse squadre: Riva Ligure, Ventimiglia e Imperia per la leva 2013 e Taggia Argentina, Riva Ligure, Ventimiglia e Psv Don Bosco per la leva 2014. I giovani calciatori si sono infatti affrontati sia sui tre campi in erba che sui due campi in sintetico allestiti per le varie competizioni.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all'evento, le società per la loro presenza e partecipazione, i giovani atleti per la grinta e determinazione, le famiglie per la fiducia riposta nella società, i genitori che si sono resi disponibili ad aiutare per l’ottima riuscita della manifestazione e lo staff al completo per il prezioso e puntuale supporto, fondamentale per il perfetto svolgimento del torneo. Siamo contenti per come si è svolto anche questo secondo torneo, il prossimo evento sarà dedicato ai Pulcini 1° anno, leva 2012 a 7. Si terrà domani e domenica" dice la Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy.