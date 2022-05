Riva Ligure: si rompe la tubazione dell'acqua nella zona del 'Don', disagi e senso unico alternato sull'Aurelia (Foto)

Nuovi problemi alla distribuzione dell’acqua, da questa notte nella nostra provincia. Il danno più grosso è avvenuto alle 3.40, quando la rottura di una tubazione principale si è rotta nella zona del ‘Don’, a Riva Ligure.

Il guasto ha provocato un vero e proprio geyser e una voragine nell’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operai di Rivieracqua, che hanno iniziato immediatamente l’intervento necessario alla riparazione. Si tratta, purtroppo, di un tubo particolarmente danneggiato, visto che già nelle scorse ore si era reso necessario un altro intervento poco distante.

In questo momento alcune abitazioni di Riva Ligure sono senza acqua e molti sono i disagi per i residenti. Tra l’altro, sempre nella notte si sono registrate altre due rotture alle condotte dell’acqua, questa volta a Imperia e, fortunatamente, minori. Le tubazioni si sono rotte in via Acquarone vicino al Palasalute e in via Colombera.