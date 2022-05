SAN PIETROLAB: tutta la competenza artigiana al servizio della salute e della bellezza.

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Diano San Pietro, nell’entroterra di Diano Marina, la città famosa per le sue spiagge affacciate sull’incantevole “Golfo delle arance”. Su queste colline crescono in abbondanza erbe e fiori da sempre utilizzati dall’uomo per la cura ed il benessere del corpo. Estrarre essenze da una pianta o da un fiore è un procedimento che comporta conoscenze e abilità, che solo un laboratorio artigianale di grande esperienza può vantare. Utilizzare queste essenze per creare linee di prodotti naturali, rispettosi dell’ambiente e della salute è la filosofia di San Pietrolab. Un’azienda nata nel 1979 su iniziativa di due amici Claudio Pata e Mattia Brunazzi, uniti da una grande passione per lo studio, lo sviluppo di nuovi prodotti per la cosmesi e sempre con una grande attenzione alla soddisfazione del cliente.

L’intreccio formidabile di competenze diverse, Claudio è cosmetologo e ricercatore di grande esperienza nel settore della dermo-estetica, mentre Mattia è farmacista con una lunga tradizione familiare, ha portato in pochi anni l’azienda a conquistarsi un ruolo di primo piano non solo nel mercato nazionale, ma anche in quello internazionale, Europa e Asia in particolare.

La pandemia ha dato un forte impulso alla richiesta di prodotti “green” e molte aziende hanno lanciato linee cosmetiche bio, ecologiche e naturali. Ma occorre prestare molta attenzione perché in molti casi si tratta di “greenwashing”, ovvero l’attività di pubblicizzare presunti comportamenti sostenibili solo per attirare i consumatori. In assenza dal punto di vista normativo di una definizione univoca di “bio”, “naturale” e “sostenibile” in campo cosmetico, il consumatore può difendersi solo informandosi sull’azienda e sui suoi metodi di produzione prima dell’acquisto.

Oli essenziali, estratti vegetali, oli vegetali, e la natura sono le fonti di ispirazione dei prodotti di San PietroLab. E questa caratteristica, unita all’affidabilità e all’attenzione al cliente, ha permesso ai prodotti di questo laboratorio di inserirsi fra le eccellenze del Ponente ligure.

Una garanzia assoluta di qualità artigiana. Solo l’artigianalità infatti consente una grande flessibilità nella produzione, sia nei formati che nelle quantità, adatte ad ogni esigenza, e permette di assicurare tempi veloci per la ricerca, preparazione e confezionamento di nuovi prodotti.

Un esempio è la linea “Must Tatto Skincare” dedicata al tattoo ed ideata per prendersi cura, nel modo migliore, dei tatuaggi. Tutti i prodotti possono essere acquistati direttamente sul sito aziendale, o dai rivenditori, in particolare le farmacie o dai professionisti dei centri estetici, che li utilizzano per i trattamenti di bellezza e nel mantenimento e nella protezione dei tatuaggi.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

San Pietrolab Cosmetics si trova a Diano San Pietro in via Messighi n. 10

Sito internet: https://www.sanpietrolab.it/