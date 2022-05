Ventimiglia: oggi alla scuola primaria di Nervia, celebrazione della festa degli alberi (foto)

Oggi la scuola primaria di Nervia, IC2 Cavour di Ventimiglia, ha finalmente celebrato la festa degli alberi rimandata a lungo a causa della pandemia.

“È stato un momento di grande gioia e felicità per gli alunni della scuola di Nervia - si spiega nella nota - che si sono ritrovati tutti insieme per ricordare la giornata nazionale degli alberi. Con canti, disegni e poesie, si è festeggiata la piantumazione del mandarino donato dall’associazione dei LIONS. Attraverso la parola dei bambini si è voluta ricordare l’importanza nel diffondere il rispetto e l’amore per la natura: gli alberi sono i nostri alleati nella lotta all’emergenza climatica.

Hanno presenziato alla festa tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Nervia, l’associazione LIONS di Ventimiglia con il suo Presidente Sauro Schiavolini, la sig. ra Liria Aprosio rappresentante per le scuole, i soci Rosalina Facchi, Giorgio Marenco e Fedele Andrea Palmero. Si ringraziano l’insegnante Elisabetta Ferrero, referente del progetto per l’Istituto Cavour, e l’insegnante Miriam Barbero, fiduciaria del Plesso di Nervia”.