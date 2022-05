Una nostra lettrice, V.T., ci ha scritto per segnalarci i gravi problemi di asfalto, in strada Isola Inferiore a Sanremo:

“Da tantissimo tempo la strada è piena di buche profonde pericolosa per gli abitanti, specialmente per chi transita in moto. Con le ultime piogge la situazione è peggiorata. Ho mandato più volte segnalazione al comune, ma senza risultato”.