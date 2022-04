Target: C&C Sistemi, un’azienda con lo sguardo al futuro

La C&C Sistemi inizia la sua attività nel 1989 specializzandosi prevalentemente nella cura e nello sviluppo di applicativi software rivolti agli Enti Pubblici per colmare la lacuna presente in questo settore in Liguria. Da analisi svolte presso la Regione Liguria era infatti emersa la carenza nelle province liguri di programmi e di personale adeguatamente preparato per soddisfare il crescente bisogno di informatizzazione da parte degli Enti Pubblici. Dopo un primo periodo di collaborazione con importanti ditte del settore aventi sedi in Piemonte e in Lombardia, durante il quale matura una profonda conoscenza delle problematiche degli Enti Pubblici, l’azienda decide di sviluppare direttamente gli applicativi software, rendendosi conto dell’importanza e della possibilità di personalizzare i prodotti alle specifiche esigenze dei clienti.

Nel 2010 la C&C Sistemi srl entra a far parte del Gruppo Maggioli. Quest’ultimo porta con sé, attraverso un secolo di storia, valori che vanno oltre i fatturati, alimentati da risorse umane dotate di talento e spirito di squadra, valori che si integrano con la responsabilità sociale d’impresa e rispondono sempre a nuove esigenze di mercato per un servizio d’eccellenza sotto il segno della professionalità.

Oggi la C&C Sistemi srl è leader in Regione Liguria nella fornitura di soluzioni e servizi di qualità per la Pubblica Amministrazione. L’azienda è strutturata con personale formato per fornire affiancamento e supporto operativo nello svolgimento delle attività straordinarie e quotidiane dell’ente. Infine la C&C Sistemi, appartenendo al Gruppo Maggioli che annovera figure con competenze di alto profilo, è in grado di fornire consulenza normativa su tutte le principali aree: demografici, contabilità, tributi, edilizia, personale, CAD, appalti e contratti.