La Ginnastica Riviera dei Fiori torna protagonista anche agli eventi internazionali con una gara in Slovenia (Foto)

Dopo un lungo e ‘complicato’ periodo di limitazioni, la Ginnastica Riviera dei Fiori torna ad essere protagonista di eventi a livello internazionale con la partecipazione alla 3RD International Old Bridge Trampoline Cup. Il torneo si è svolto a Rence, in Slovenia, dal 22 al 24 aprile scorsi con la partecipazione di oltre 100 atleti.

Interessante e gratificante l’esperienza delle nostre 6 ginnaste iscritte che si sono confrontate con coetanei di più nazioni nel contesto di una competizione che proponeva la classifica per fasce di età con un unico livello tecnico e con l’esecuzione di un esercizio obbligatorio con elementi imposti ed un libero senza limite di difficoltà.

Nell’insieme le ginnaste ponentine, tutte all’esordio in questa tipologia di gare, hanno ottenuto buoni risultati con Cecilia Carlo 7ª e Roberta Di Michele 9ª nella fascia 11/12 anni e posizioni intorno alla metà classifica nella fascia 13/16 anni per Allison Della Valle, Matilde Sappia, Elisa Voci e Alice Dosio. Per i tecnici che seguono questa sezione , Giulia Bellone, Damiano Giunta e Nicla Londri l’esperienza è stata utile anche come test gara per la prossima finale nazionale individuale e syncro gold in programma l’8 maggio a Milano con due ginnaste qualificate, Alice Dosio e Matilde Sappia che cercheranno di onorare l’impegno al meglio.

Altro impegno internazionale in programma per il sodalizio ponentino sarà la partecipazione alla 8ª Golden Age Cup Gym Festival in programma in ottobre a Madeira in Portogallo. Protagoniste saranno le ginnaste ‘adulte’ dei gruppi di Salute e Fitness (Polo Sportivo Mercato dei Fiori) e Life Long Training (Giardini Nobel Sanremo).Il gruppo è al lavoro, seguito dai tecnici Monia Stabile e Alice Frascarelli , per preparare la coreografia in concorso in questo prestigioso evento della Ginnastica per Tutti. Questi nostri corsi rimangono attivi per tutto l’anno solare e sono aperti a tutti quelli che avessero interesse per queste attività di benessere fisico. Per info florgym@libero.it.

Tornando alle attività regionali, le ginnaste di Artistica Femminile saranno protagoniste sabato a Genova per la 2ª Prova del Campionato Individuale Silver livelli LC ed LD. Infine sarà nuovamente il Polo Sportivo di Valle Armea ad ospitare, domenica 8 maggio, la Prova Regionale di Ginnastica Per Tutti alla quale si prevede la partecipazione di circa 300 giovani e giovanissime ginnaste che si confronteranno su varie discipline e programmi della ginnastica competitiva e coreografica.