Coronavirus: oggi confortante calo dei contagi e del tasso di positività (14,18%), crescono però i ricoveri

Sono 1.433 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 10.099 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività in calo, al 14,18%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 216, a Savona 235, a Genova 727 e a Spezia 253. Cresce, però anche oggi, il numero dei ricoverati, 64 in provincia, uno in più di ieri. Stazionarie le terapie intensive, sempre 4 come ieri.

Oggi sono 5 i morti in regione (tra cui un uomo di 89 anni all’ospedale di Bordighera) che portano il bilancio complessivo a 5.264 da inizio pandemia. Calano a 16.726 (-77) i pazienti in isolamento domiciliare.

Sotto il bollettino completo.