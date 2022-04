Bomba nel torrente a Taggia: se ne riparla mercoledì ma non è esclusa la totale evacuazione della città (Foto e Video)

Circa un’ora e mezza di riunione, per un incontro interlocutorio tra il Prefetto di Imperia, il Questore, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Protezione Civile di Taggia e Genio Guastatori di Fossano, oltre ai rappresentanti dei Comuni di Taggia e Riva Ligure.

Tema la bomba rinvenuta tra Taggia e Riva Ligure, un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato venerdì scorso, nel letto del torrente Argentina, portato alla luce da una benna durante le operazioni di pulizia del fondale del corso d'acqua.

Il tavolo è stato aggiornato a mercoledì prossimo alle 10 anche se non è da escludere, fino da ora, che l’abitato di Taggia possa essere interamente evacuato, per lo spostamento dell’ordigno. Lungo circa un metro e pesante 450 kg (di questi 230 di esplosivo), l’ordigno si trova confinato all'interno del cassone di un camion sul torrente. Il luogo è tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine trattandosi di un oggetto potenzialmente molto pericoloso.

I militari del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, ieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo. Potrebbero volerci una decina di giorni per rendere efficiente la macchina organizzativa, di messa in sicurezza dell'area intorno alla bomba. Bisognerà attendere le valutazioni dei militari per conoscere con precisione quanto sarà grande la zona da evacuare ma appare già chiaro che a fronte dell'ordigno si tratterà di una importante superficie.

Il camion insiste sulla sponda armese del torrente e quindi la zona rossa, per il giorno di rimozione della bomba, potrebbe interessare tutto l'abitato di Arma di Taggia, arrivando forse a toccare anche la stazione ferroviaria mentre su Riva Ligure dovrebbe interessare l'area di Prati, fino quasi in prossimità della scuola. Una vasta porzione di territorio che dovrebbe essere interdetta, densamente popolata e dove insistono tante aziende, numerosi servizi pubblici, attività commerciali e la pista ciclopedonale.

Il vice Sindaco di Taggia, Espedito Longobardi, ha così commentato l’incontro di oggi: “La bomba è in condizioni di sicurezza anche se parliamo di un ordigno importanti come saranno le fasi della messa in sicurezza definitiva. Quello di oggi è stato un primo approccio, che anticiperà le dinamiche che seguiranno l’iter per poi far brillare l’ordigno. Abbiamo preso atto che servirà un grande studio per le operazioni da svolgere. Sarà sicuramente molto estesa la zona da evacuare”.

Alla riunione anche il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra: “E’ stato costruttivo ma interlocutorio e la prossima settimana capiremo con precisione le operazioni da svolgere, ma noi e Taggia ci faremo trovare pronti. Sui tempi siamo tranquilli visto che il Genio Guastatori si prenderanno il tempo necessario per fare tutto in sicurezza, ma non ci sarà da aspettare più di tanto”.

L'ipotesi più accreditata è che il giorno per effettuare questo intervento possa ricadere in uno dei prossimi weekend.