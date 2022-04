Volley: i risultati delle formazioni SDP Mazzucchelli impegnate nel fine settimana

Dopo la pausa dovuta alla settimana di Pasqua, le formazioni della SDP Mazzucchelli sono tornate in campo per disputare le rispettive partite.

Venerdì, alle 19, presso la palestra scolastica di via XXV Aprile di Finale Ligure, le ragazze della Riviera Mazzucchelli U14/F FIPAV, hanno fronteggiato le padroni di casa del Volley Team Finale ottenendo una bellissima vittoria per 3 set a 0 che permette alle giovani atlete green di allungare ulteriormente in classifica. I parziali dei set: 07/25, 14/25, 15/25.

Sabato alle 16, alla palestra di Villa Citera a Sanremo, la Riviera Mazzucchelli U14/F ha ospitato il Volley Team Finale. Match di “rivincita” per la formazione ospite che dopo la cocente sconfitta subita in casa, nel match di andata per 3 set a 0 nel giorno precedente, ha provato ad imporsi sulle ragazze matuziane. Contrariamente a quanto sperato dal Vt Finale anche questa volta le giovani atlete “green” si sono fatte trovare pronte e con una magnifica prestazione hanno ottenuto una netta vittoria per 3 set a 0 con i seguenti parziali: 25/03, 25/14, 25/15. Questa vittoria permette alla formazione della SDP Mazzucchelli di consolidare ulteriormente il primo posto.

Nella stessa giornata, alle 18, alla palestra Oberdan di Finale Ligure, le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, hanno disputato un’importante partita in casa della formazione Finalmaremola, incontro valido per la 2ª divisione femminile.

Domenica alle 16, al Mercato dei Fiori, i ragazzi della Riviera Mazzucchelli U15/M hanno ospitato la formazione ASD Toirano Volley. Ottima partita quella dei ragazzi green che finalmente, prendendo coraggio dopo le numerose sconfitte e mostrando buone azioni di gioco, si sono imposti sulla formazione “in trasferta” per 3 set a 0 con i parziali: 25/15, 25/12, 25/11.

In seguito, alle 19, nel medesimo campo, si è giocato l’incontro di 1ª divisione maschile che ha visto scontrarsi i padroni di casa dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu contro il Celle Varazze Volley. Nonostante i ragazzi “Mazzu” abbiano messo parecchio i bastoni tra le ruote alla formazione ospite, rendendoli la vita parecchio difficile, non sono riusciti però ad andare oltre un 1/3 per la squadra Celle Varazze Volley. I ragazzi della formazione matuziana hanno però dimostrato che con la giusta attenzione ed il giusto impegno, possono esprimere ottime fasi di gioco capaci di mettere in difficoltà qualunque squadra. I parziali dei set: 23/25, 24/26, 25/23, 22/25.

Inoltre, nella giornata di domenica, si è svolto a Bordighera la tappa del concentramento Volley S3 Marcantonio Scipione al quale hanno preso parte anche diverse formazioni della sdp Mazzucchelli. Si è incominciato alle 10 e fino alle 12.30 si è disputato il primo livello principianti, in questo livello sono state due le formazioni Mazzu a partecipare: Mazzu Green e Mazzu Pink. Successivamente, dalle 14.30 alle 17.30, si è svolto il secondo livello principianti e anche qui hanno preso parte al concentramento delle formazioni green, più nello specifico: Mazzu Fast, Mazzu Sprint, Mazzu Spike.