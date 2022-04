Stelle nello Sport: ecco le foto del Premio Nicali - Iren 2022 premiate dalla “giuria popolare”

Più di 15.000 “like” espressi sulle 364 foto in gara. La decima edizione del “Premio Fotografico Nicali – Iren” è stata ancora una volta un successo di partecipazione, di colori e di emozioni. Sono 20 le foto "selezionate" dalla giuria popolare attraverso i "Mi Piace" sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport. Saranno premiate sabato 21 maggio alla Festa dello Sport, unitamente alle 3 foto che la Giuria di Qualità selezionerà nei prossimi giorni.

Sono state tantissime le interazioni e le condivisioni. Tanta passione e bellezza in scatti variegati, di gare e tornei, di semplice pratica sportiva e di (tanta) amicizia. E’ la parata di Giorgia la fotografia più apprezzata dalla giuria popolare di Facebook. Sono ben 1792 i likes collezionati dallo scatto di Guido Barabino, con Giorgia che racconta: “Il portiere è un ruolo bellissimo e difficile. Poi, quando difendi la porta della tua squadra del cuore, è ancora più bello e difficile… Ti gonfia il cuore di gioia”.

Secondo posto per il Tennistavolo grazie a Vittoria Oliva (1122 likes) e podio completato da una fotografia sulla neve (738 likes) di Francesco Modica che immortala il figlio e dice: “Lo sport aiuta a superare i traumi della vita, come la perdita di una gamba a 20 anni per un incidente con la moto”.

La Danza Sportiva paralimpica è protagonista con il quarto posto di Chiara Alberti (630 likes) e l’ottavo di Laura Benvenuto (355). A livello di gruppi, invece spiccano le ragazze di India Grassi Lucetti, diciottesima con 175 likes. C’è il Basket sia in forma Special Olympics, con il quinto posto di Serena Taccetti (518), sia in forma olimpica con il sesto posto di Christian Filanti (455).

Gaia Borrello (settima con 392) e Maria Rosa Camisasca (quindicesima con 206) promuovono il Pattinaggio. Appartiene alla famiglia degli sport rotellistici anche lo skateboard fotografato da Rodrigo Perez Salazar (dodicesimo con 285).

Non mancano gli sport d’acqua grazie alla Jet Ski Therapy di Simona Alfano (nona con 344) e al Nuoto, sia con il progetto #MiFidoDiTe lanciato da Marcella Zaccariello (decima con 293) sia con lo scatto giovanile di Marta Barbera (diciassettesima con 181). Spartan Race in evidenza con l’undicesimo posto di Stefano Privino (291). C’è il ciclismo Special Olympics con il tredicesimo posto di Eleonora Ferrari (271) e la corsa Special Olympics (sedicesimo Eugenio Bardelli con 187) con Enrico che taglia il suo traguardo.

Due gli scatti della Ginnastica, ritrovabile nel quattordicesimo posto di Giulia Angelino (256) e nel ventesimo di Giorgia Grasso (145). Prima finale per lo Squash grazie al diciannovesimo posto di Daniel Brusco (149).

Album delle 20 finaliste: www.facebook.com/media/set/?set=a.2137858563028967&type=3

Album delle 364 foto in gara: www.facebook.com/media/set/?set=a.2126617604153063&type=3