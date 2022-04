L'Imperia oggi al 'Ciccione' contro la Caronnese: ultima spiaggia per i neroazzurri. Il diesse Fava squalificato per un mese

Oggi, alle ore 15, l'Imperia ospiterà la Caronnese per la 34° giornata di Serie D, ultimo turno infrasettimanale della stagione: quasi un'ultima spiaggia per i neroazzurri che sono terzultimi, a quota 29 punti, a -11 dall'Asti quindicesimo e a +3 dalla Lavagnese penultima. Situazione che, allo stato attuale, significherebbe retrocessione diretta.

E' stata una stagione, a dir poco, deludente e, per evitare che possa diventare fallimentare, l'Imperia dovrà sperare nei play-out (ormai quasi certi) e giocarsi tutte le carte nello scontro diretto. Praticamente impossibile fare calcoli sul complicato calendario di un girone A che ha già emesso il primo verdetto: Saluzzo (avversario atteso dai neroazzurri all'ultima giornata) già retrocesso in Eccellenza.

Dopo quattro sconfitte di fila, il nervosismo è palpabile come visto a Casale. L' espulsione e successiva reazione - subito dopo il gol annullato a Virga - è costata al direttore sportivo Pino Fava una squalifica di un mese (fino al 24/05/2022) con la seguente motivazione "Allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, lanciava alcuni fogli all'indirizzo dell'Ufficiale di gara e si dirigeva verso un A.A. con fare minaccioso rivolgendogli espressione ingiuriosa. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e reiterava le espressioni offensive e le proteste nei confronti della Terna Arbitrale per poi, all'ingresso del tunnel degli spogliatoi, colpire con violenza una lampada, rompendola" e il giudice sportivo ha comminato una multa di Euro 300 al club, più eventuale risarcimento danni, proprio per il danneggiamento della lampada.

Al "Palli" non è rimasto al buio soltanto lo spogliatoio perchè nuovamente non si è acceso il carattere di alcuni interpreti che inoltre hanno accettato pacatamente la decisione, per fallo di mano molto dubbio, al minuto 95 su un gol che poteva regalare un buon punto nella lotta per la salvezza. Mostrando un self-control davvero invidiabile.

L'Imperia avrà l'occasione per rifarsi nel match odierno contro la Caronnese, che con 44 punti (+4 sull'Asti) non è del tutto fuori dai discorsi playout. Negli ultimi tre confronti con i lombardi, il ruolino (due vittorie ed un pari) è favorevole ai liguri come accaduto all'andata quando l'incornata di Petti nel finale permise ai neroazzurri di sbancare Caronno.

Per la sfida del 'Ciccione', mister Soda avrà a disposizione l'intero organico dato il recupero dalla squalifica di capitan Giglio:

Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Cefariello, Colantonio, Coppola, Deiana, Fatnassi, Fazio, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Minasso, Montanari, Morchio, Petti, Pillon, Rosati, Virga.