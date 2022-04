La staffetta della Golfodianese protagonista alla ultramaratona Milano-Sanremo

Gli ultramaratoneti della società Golfodianese sono stati protagonisti della Ultra Milano-Sanremo, la gara podistica che si corre sul percorso della storica gara ciclistica.

Il venerdì alle 10 Luca Berardi ha dato il via alla staffetta del Golfodianese e, dopo 4 ore e 50 minuti, è arrivato a Casteggio lanciando Enrico Pisano nella tappa più lunga nel bel mezzo della Pianura Padana, sempre accompagnato.

Alle 22.45 ha terminato le sue fatiche nel buio di Ovada per passare il testimone a Dante Borzi che ha scalato il Turchino nel bel mezzo di una notte fredda e buia. Alle 3 Luisa Candellero ha acceso luci ed entusiasmo prendendo il testimone per il suo viaggio notturno costeggiando il mare fino a Pietra Ligure.

L’ultima tappa è spettata al presidente Cristian Mallardo che, alle 10.40, ha iniziato la sua gara. Il passaggio da Diano Marina è stato un'esplosione di emozioni con il saluto di amici e familiari.

Alle 19.27 del sabato, dopo 33 ore e 27 minuti e 283 chilometri percorsi, la staffetta ha toccato il mare di Sanremo terminando la gara al sesto posto.