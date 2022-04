Calcio. Per il settore giovanile dell’Ospedaletti un lungo weekend di tornei tra Liguria e Piemonte: in campo le annate 2008, 2010 e 2012 (Foto)

Quello del 25 Aprile è stato un lungo weekend ricco di impegni per il settore giovanile dell’Ospedaletti con tre annate impegnate in altrettanti tornei tra Liguria e Piemonte.

I 2008 di mister Marco Anzalone hanno ricevuto il prestigioso invito al 25° Torneo Internazionale ‘958 Santero’ di Cairo Montenotte, appuntamento immancabile con la partecipazione di società del calibro di: Juventus, Inter, Napoli, Torino, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Cagliari, Sampdoria, Verona, Malmö e Stella Rossa Belgrado. La società orange ha preso parte alla competizione come unica rappresentante della provincia di Imperia.

Nel loro cammino i ragazzi di mister Anzalone hanno affrontato al sabato Genoa, Frosinone e Camaro Messina; la domenica le sfide contro Team Locarnese e Acqui e, infine, il lunedì, le partite contro Team Mendrisiotto e Olimpic 1971.

Per gli orange le soddisfazioni sono arrivate anche a gare terminate con Nicolò Nervino inserito nella top 11 del torneo e con il grande ex Geremy Fazio, ora in forza al Genoa, premiato come miglior difensore a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile orange nella crescita e nella valorizzazione dei talenti locali in collaborazione con le società professionistiche.

A Ventimiglia i 2010 allenati da Roberto Fici sono stati protagonisti della ‘Coppa Primavera’ insieme a Salesiani Vallecrosia, Ventimiglia, Virtus Sanremo e Vallecrosia Academy. I risultati ottenuti sul campo hanno permesso ai ragazzi di mister Fici di piazzarsi al terzo posto.

Infine i 2012 di mister Ivan Miatto hanno preso parte al Torneo Internazionale ‘Campioni’ di Alpignano insieme a Juventus, Inter, Verona, Alessandria, Como e molte altre.



Una importante vetrina per i giovani orange che hanno potuto vivere competizioni di livello condividendo il campo con importanti realtà, professionistiche e non, provenienti da tutta Italia e dall’estero.