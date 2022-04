Calcio: la Sanremese perde a Genova e deve abbandonare i sogni di promozione in Serie C

A tre giornate dalla fine del campionato di Serie D, addio ai sogni di promozione (diretta) in C per la Sanremese. Dopo aver sfiorato l’aggancio al Novara, andando a vincere sul terreno della capolista, oggi la sconfitta di Genova ha praticamente lanciato al primo posto i piemontesi.

Il pareggio di sabato scorso, in casa contro il Bra e l’allungo del Novara, ha forse fatto calare la tensione tra i biancoazzurri, oggi sconfitti nettamente (4-1) dal Ligorna. I genovesi sono andati sul 2-0 e, un minuto dopo il doppio vantaggio, il gol di Valgussa sembrava poter rilanciare le ambizioni dei matuziani. Ma i gol nel finale del Ligorna e la contemporanea vittoria del Novara (4-0 in casa), relegano la Sanremese tra le pretendenti a un posto al sole con i play-off. Sotto la cronaca del match della società matuziana.

LIGORNA-SANREMESE 4–1

RETI: 6′ e 49′ Donaggio (L), 50′ Valagussa (S), 64′ Cericola (L), 86′ rig. Gomes (L)

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco, Bacigalupo (87′ Silvestri), Raja (75′ Lala), Brunozzi (70′ Lipani), Cercola, Cipolletta, Donaggio (68′ Gomes), Garbarino. A disposizione: Colleoni, Botta, Gomes, Lipani, Lala, Gerbino, Salvini, Casanova, Silvestri. Allenatore: Roselli

SANREMESE: Malaguti, Bregliano (46′ Pantano), Mikhayloskiy, Giacchino (46′ Aita), Anastasia, Gagliardi (46′ Scalzi), Vita (75′ Cinque) Gemignani (46′ Gemignani), Nossa , Larotonda, Conti. A disposizione: Bohli, Maglione, Aita, Valagussa, Piu, Pellicanò, Cinque, Scalzi, Pantano. Allenatore: Andreoletti.

ARBITRO: Raineri di Como

Assistenti: Cardona di Catania e Ercolani di Milano

Espulsi: Calcagno e l’allenatore locale Roselli.

Note: giornata primaverile, spettatori 150 circa con rappresentanza ospite

GENOVA - La squadra di Roselli parte subito forte con un tiro di Donaggio, deviato in corner da Malaguti. Al 6′ sugli sviluppi di un nuovo corner, ancora Donaggio svetta più in alto di tutti e sblocca subito il risultato. Il Ligorna prende entusiasmo e al 10′ si fa vedere con un tiro dal limite di Raja. Con il passare dei minuti, l’inerzia del gioco cambia e la Sanremese esce allo scoperto. Al 20′ slalom di Gagliardi, oggi alla duecentesima presenza in maglia biancazzurri, che conclude alto. Poco prima della mezz’ora, Bregliano dalla distanza impegna Atzori che non trattiene ma sulla ribattuta Cipolletta anticipa Conti. Il Ligorna si chiude nella propria metà campo, con la Sanremese padrone del gioco ma poco efficace negli ultimi 20 metri. Si va dunque a riposo con i genovesi in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, Andreoletti cambia volto alla squadra e opta per un atteggiamento più offensivo. Al 49′, tuttavia, Donaggio, ancora di testa, trova il varco giusto e raddoppia le marcature. Non passa neppure un paio di minuti e un gran goal di Valagussa riduce le distanze. La Sanremese aumenta la pressione: Atzori salva di piede su Anastasia, mentre Conti di testa mette alto. Il goal del pareggio sembra maturo ma sono i locali ad andare ancora in rete al 64′ grazie a Cericola che ruba palla a fondo campo e trafigge Malaguti.

La giornata sfortunata della Sanremese viene certificata al 70′ dal palo colpito da Vita e dal successivo grande intervento di Atzori su Anastasia. Dieci minuti più tardi un altro legno sbarra la strada ai biancazzurri, sugli sviluppi di una confusa azione iniziata con il rosso a Calcagno. La partita finisce a quattro minuti dal novantesimo quando Gomes si conquista un rigore che realizza con una potente conclusione. Nei restanti minuti si registra solo un tiro a lato di Anastasia. Per la Sanremese, la prima sconfitta del girone di ritorno, dopo quindici risultati utili consecutivi, è la fine dei sogni di gloria, per il Ligorna una salvezza quasi certa.