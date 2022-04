Bomba tra Taggia e Riva Ligure, tornano gli artificieri. Domani vertice con il Prefetto

È iniziato il sopralluogo degli artificieri dell'Esercito sul camion nel torrente Argentina dove da alcuni giorni è depositata una bomba della Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno bellico viene visto dai militari del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, per la seconda volta in pochi giorni. Ora è allo studio un piano d'intervento per lo sminamento e l'eliminazione del pericolo.