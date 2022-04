Sanremese calcio, speranze promozione ormai ridotte ma i biancoazzurri vogliono finire al meglio il campionato. I conovocati di Andreoletti per Ligorna

Fa ancora male il pari interno contro il Bra che, di fatto, ha allontanato la Sanremese dal sogno promozione. Cinque punti da recuperare in quattro giornate nono sono irrimediabili ma quella biancoazzurra si avvicina molto ad una 'mission impossibile'. Anche perchè, oltre alla stanchezza affiorata - e temuta da mister Andreoletti - per la lunga rincorsa alla capolista, gli episodi dell'ultimo turno non hanno certo sorriso: la 'Sanre' ha subito gol sull'unica azione ospite creata mentre il Novara nonostante il poker finale, ha subito la pressione della Lavagnese che sullo 0-1 ha colto due traverse clamorose.

Bregliano e compagni comunque devono recriminare con loro stessi perchè la disattenzione su Masawoud fa il paio con quella molto simile di Lavagna dello scorso marzo, che ha portato al gol bianconero di Casagrande a cinque minuti dalla fine, togliendo punti fondamentali per la promozione. Quando gli allenatori commentano "Sono i dettagli a fare la differenza", viene proprio da credergli.

Intanto, per la trasferta di domani a Lavagna agli ordini dell'arbitro Stefano Raineri di Como, Mister Andreoletti ritrova l'organico al completo con il recupero degli esterno Aita e Nouri. Ecco il comunicato:"



Questa mattina la Sanremese ha effettuato al Ciccio Ozenda di Ospedaletti la rifinitura in vista del match di domani con il Ligorna, valido per la trentacinquesima giornata, in programma allo stadio Ligorna di Genova alle ore 15.00.

Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati.

Sono 22 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Buccino e Lodovici; non convocati Ferro, La Cava, Biffi e Urgnani. Tornano Aita e Nouri.

PORTIERI: Malaguti (2003), Bohli (2005)

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Nossa, Nouri (2001), Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Pellicanó (2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).