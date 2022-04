Pallavolo: la formazione Under 16 dell'Imperia Volley si aggiudica il titolo 'territoriale' del Ponente

Settimana intensa di gare, dopo la sospensione per le festività pasquali per l’Imperia Volley. La formazione Under 16 si aggiudica la finale del campionato del Comitato Territoriale Ponente (Province IM-SV), le due squadre maschile e femminile impegnate nel campionato regionale di serie D, si assicurano in anticipo la permanenza nella stagione 2022/23 mentre la Under 14 stacca il biglietto per la “Final Four” del 1° maggio.

Fari puntati sulla finale territoriale Under 16 di domenica scorsa, che ha visto riempirsi le tribune del Palazzetto dello Sport di Imperia. Al mattino sui due campi le semifinali tra Albisola-Carcare e Imperia-Celle Varazze per definire le finaliste. Vincono con l’identico punteggio di 3-0, Albisola e Imperia.

Al pomeriggio l’attesa finale, dove le imperiesi con una prova maiuscola si aggiudicano il titolo con un netto 3-0 e mettono in bacheca il primo trofeo per la neonata società Imperia Volley. Un ruolino di marcia impeccabile per le ragazze del capoluogo, dalla “regular season” fino alla finale: 12 gare con altrettante vittorie, 36 set vinti e 0 set concessi alle avversarie.

Di seguito i nomi delle campionesse territoriali U16 2021/22: Piccione Alice (Cap.), De Matteis Cristina, Borelli Beatrice, Coppa Benedetta, Patrucco Altea, Benza Sofia, Orlandi Elisa, Mascheroni Sara, Melani Silvia, Lemma Sabrina, Carnabuci Ginevra, Passino Luisa, Sini Eleonora e Palumbo Emma. Tecnici: Gavi Roberto e Menegatti Chiara.

Finali Territoriali U16/F

Imperia Volley – Celle Varazze Volley 3 – 0 (25/21-25/20-25/10)

Clapsy Albisola – Imperia Volley 0 – 3 (17/25-22/25-21/25)

Campionato Regionale serie D/F

Volare Volley - Imperia Volley 3 – 0 (25/16-25/19-25/9)

Campionato Regionale D/M

Imperia Volley – Acli Santa Sabina GE 0 – 3 (22/25-23/25-19/25)

Campionato U15M

Imperia Volley – V.T. Finale 3 – 1 (25/14-27/29-25/19-25/22)

Campionato U14/F (2Fase)

Imperia Volley – Maremola 3 – 0 (26/24-25/22-25/17)

Maremola – Imperia Volley 3 - 1 (18/25-25/21-25/18-25/6)

Campionato U13/F

Imperia Volley – S. Pio X Loano 0 – 3 (7/25-9/25-2/25)

Campionato 1Div.ne/F

Biesse Ceramiche Arma T. – Imperia Volley 3 – 0 (25/14-25/12-25/5)

Imperia Volley – Biotech NLP Sanremo 0 – 3 (13/25-15/25-8/25)

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Albenga Volley - Imperia Volley A 1 - 3

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

S.Pio X Loano – Imperia Volley 1 – 2

Albenga – Imperia Volley 2 – 1