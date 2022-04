Pallapugno, match per cuori forti a Dogliani: l'Imperiese cede 9-8 alla Virtus Langhe, all'ultimo gioco

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese cede all'ultimo gioco contro Virtus Langhe per 9-8 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 4-3, 4-4, 4-5, 8-5, 8-8) . A Dogliani, viene confermata la quadretta delle prime due uscite e si rivede anche Simone Giordano, come primo cambio. Allo sferisterio 'Porro' va in scena un primo tempo equilibrato con i capitani che strappano applausi ai 250 per alcuni scambi davvero importanti. Le squadre si rincorrono nel punteggio ma, a cavallo dell'intervallo, l'Imperiese conquista due giochi che la riportano avanti.