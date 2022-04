Pallanuoto, Serie A2 femminile. Brutto k.o. per la Rari Nantes Imperia nel recupero: sconfitta per 16-4 a Brescia

AN BRESCIA - R.N.IMPERIA 16-4

(6-2; 3-1; 2-1; 5-0)

BRESCIA - Fiorese cap.; Usanza 3, Peroni, Alberici, Alberici A. 1, Serra 1, Bova G. 3, Vitali 3, Bovo C., Barbieri 1, Alogbo 4, Vitali C., Bovo M. All.: Calderara

IMPERIA - Sowe cap.; Amoretti A., Martini, Amoretti S. 2, Mirabella, IAzzetta, Comba 1, Ferraris, Accordino, Sattin 1, Cappello. All.: Gerbò

Nessuna atleta uscita per limite di falli. Sup.Num. Brescia 3/4 + un rigore realizzato; Imperia 3/12

AN Brescia batte Rari Nantes Imperia 16-4, alle piscine di Mompiano, nel recupero della sesta giornata di Serie A2.Le giallorosse patiscono la stanchezza per il secondo probante impegno, sempre in trasferta, in meno di 48 ore e, domenica prossima, le due squadre si affronteranno nuovamente alla piscina 'Cascione' di Imperia.

Le ragazze di Enrico Gerbò devono inseguire fin dalla prime battute, contro una squadra fisicamente superiore e apparsa maggiormente preparata al confronto. Sblocca il tabellino per la Rari, Elisabetta Sattin che sfrutta al meglio la superiorità dopo tre minuti di gioco (sul punteggio di 3-0), seguita sul finale dei primi otto minuti da Carla Comba.

Nei successivi due tempi, Sara Amoretti va in rete due volte: troppo poco per impensierire le bresciane che prendono il largo trascinate dal centro canadese Alogbo. Soprattutto nell'ultimo quarto quando le imperiesi non riescono a trovare la via della porta.