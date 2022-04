Stampare prodotti tipografici online: come fare comunicazione aziendale

La stampa di informazioni pubblicitarie su prodotti tipografici è importantissima per far crescere la tua azienda, il tuo punto vendita o il tuo business in generale. Puoi infatti stampare sia su carta (opuscoli, depliant, flyer), sia su altri supporti. Comunicare in grande: grazie alle tipografie online è possibile!

Le necessità pubblicitarie delle aziende sono oggi molto più complesse ed elaborate: per richiamare l’attenzione dei clienti, in regime di forte concorrenza, c’è bisogno di idee innovative e di supporti fuori dal comune. Di conseguenza anche i prodotti tipografici (dai più classici ai più particolari) devono essere sempre al passo con i tempi e soddisfare tutte le necessità del mondo B2B.

Affidarsi a e-commerce specializzati, come Sprint24 , è decisamente la soluzione. La tipografia online permette di scegliere fra una vasta gamma di superfici di stampa, ma non solo. Si potrà optare per molteplici tecniche grafiche e personalizzare gli ordini secondo le proprie necessità. Con un solo click è possibile cambiare formato, orientamento, colori e caricare uno o più progetti di stampa.

La rapidità è alla base del servizio

Ordinare su Sprint24 offre vantaggi che riguardano il vastissimo assortimento e la velocità di realizzazione. Non sempre si ha il tempo di programmare in largo anticipo un evento o una campagna pubblicitaria. In tal caso non ti farai mai trovare impreparato: scelto il prodotto adatto e inoltrato il file di stampa, dovrai aspettare solo pochi giorni lavorativi per la ricezione del prodotto. In alcuni casi possiamo offrirti anche il Servizio Business: in sole 24 ore il corriere espresso ti consegnerà tutto ciò che necessiti, anche in contrassegno.

Questa è una delle differenze cruciali rispetto alle tipografie classiche: vista la disponibilità di macchinari adibiti alla stampa massiva il tuo ordine non sarà mai messo in coda, ma stampato nel più breve tempo possibile. La tecnologia di stampa cumulata permette anche ai clienti di ottenere piccole tirature a prezzi accessibili: un’opzione apprezzatissima dalle piccole e medie imprese.

La stampa cumulata, oltre ad essere conveniente per prezzo e velocità, è anche ottima per l’ambiente: non essendoci scarti di produzione, il tuo ordine sarà totalmente sostenibile. Sprint24, inoltre, offre nell’ambito del suo catalogo anche materiali e carte sostenibili, in modo da conciliare le tue campagne pubblicitarie con il rispetto dell’ambiente.

Packaging, pannelli o biglietti da visita? Scegli quello che fa per te

A volte le aziende necessitano di ordinare prodotti diversi nel medesimo ordine, magari per affrontare al meglio una campagna pubblicitaria multicanale. Non dovrai ricorrere a diverse tipografie per ottenere tutto ciò che ti serve. Sprint24 ha un vastissimo catalogo che varia dai pannelli rigidi (forex, plexiglass, alluminio), ai biglietti da visita (classici, rifiniti o speciali), passando per i prodotti tipografici più comuni.

Per la maggior parte dei prodotti è anche possibile includere più progetti grafici in un singolo ordine. Risparmierai tempo e denaro. Un esempio: vuoi creare i biglietti da visita a tutti i tuoi collaboratori? Nessun problema! Scegli il prodotto più adatto, fai un ordine cumulativo e inviaci uno o più file di stampa. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui è conveniente ordinare prodotti tipografici online!