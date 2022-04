Salute e benessere: la correzione dei problemi visivi passa per gli interventi refrattivi

Le moderne tecnologie nel campo della chirurgia refrattiva, unite alle competenze degli specialisti del settore, consentono oggi a tantissime persone di correggere i difetti visivi in modo indolore, non invasivo ed efficace. Il grande vantaggio degli interventi refrattivi è la possibilità di scegliere, non essendo più obbligati a indossare gli occhiali o le lenti in molte circostanze se non desiderato.

Dalla prima generazione di tecniche laser per il trattamento dei disturbi visivi, come miopia, astigmatismo e ipermetropia, fino agli innovativi metodi di terza generazione, la medicina refrattiva è in grado di offrire soluzioni all’avanguardia in molteplici contesti.

Ovviamente è essenziale rivolgersi a specialisti qualificati ed esperti in questo ambito, in grado non solo di eseguire l’intervento in modo ottimale, ma anche di guidare il paziente verso la scelta del procedimento più adatto.





Le soluzioni della chirurgia refrattiva per la correzione dei difetti visivi

Quando si parla di tematiche delicate come la chirurgia refrattiva è fondamentale informarsi bene, utilizzando fonti autorevoli e avvalendosi del supporto di professionisti con esperienza e risultati comprovati.

Per quanto concerne le tecniche refrattive un punto di riferimento in Italia è il dottor Angelo Appiotti, medico chirurgo con oltre 30 anni di esperienza, considerato tra gli specialisti di punta nel campo dei trattamenti laser per la correzione dei problemi visivi: scopri il sito appiotti.com per maggiori informazioni.

Oggi la chirurgia refrattiva è capace di fornire risposte concrete e affidabili nella risoluzione di tantissimi tipi e casi di difetti visivi. Dalle tecniche di prima e seconda generazione, in alcune situazioni ancora valide e funzionali, lo sviluppo delle tecnologie e competenze nell’ambito della medicina refrattiva ha portato alla messa a punto di tecniche come la ReLEx SMILE. È ritenuto un trattamento rivoluzionario, con grandi vantaggi per il benessere del paziente e le performance dell’intervento refrattivo.

In particolare, la ReLEx SMILE è una tecnica evoluta per la correzione di miopie e astigmatismi miopici, con l’utilizzo di un unico laser da parte del chirurgo con cui interviene senza dolore per il paziente. L’operazione è anche velocissima, in soli 26-28 secondi si realizzano l’incisione laterale ed il lenticolo corrispondente al difetto refrattivo da correggere. Successivamente grazie ad una micro pinza speciale, si estrarrà il lenticolo precedentemente creato.

Oltre a questa tecnica all’avanguardia, la chirurgia refrattiva dispone di altri metodi di intervento, ad esempio, del PRK, un trattamento sicuro e affidabile utilizzato per la correzione di difetti visivi lievi in cornee sottili, oppure del FemtoLASIK, tecnica con recupero molto rapido per la risoluzione di miopie, ipermetropie e astigmatismi medio-alti. In alcune circostanze è possibile ricorrere anche alla tecnica Facorefrattiva, con la sostituzione del cristallino naturale con uno artificiale in caso di miopie e ipermetropie avanzate ed elevate.

Come prepararsi in vista di un intervento di chirurgia refrattiva

La scelta di sottoporsi a un intervento chirurgico è una decisione importante, per questo è fondamentale prepararsi nel modo giusto e avvalersi del supporto di professionisti competenti e specializzati.

In questa situazione, il ruolo del medico chirurgo è essenziale, in quanto deve saper guidare il paziente nella scelta ed essere sicuro che si tratti della soluzione migliore per il suo benessere. Il medico deve informare in modo imparziale, indicando al paziente tutti i vantaggi e gli svantaggi di ogni operazione senza tentare di persuaderlo.

Secondo gli esperti, il momento migliore per pianificare una chirurgia refrattiva è quando la vista risulti stabile da almeno 12 mesi, si abbia un buono stato di salute generale e si possa considerare uno stop lavorativo e sportivo di qualche giorno.

Infine, nei giorni precedenti all’intervento è assolutamente importante non indossare le lenti a contatto e seguire tutte indicazioni dello specialista.