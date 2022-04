Eurovision Song Contest. I vincitori del Festival di Sanremo stanno per tenere alto l’onore dell’Italia

Cresce sempre più forte la fibrillante attesa per la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, che sta per prendere il via a Torino. Infatti, è l’Italia ad essersi aggiudicata il diritto ad ospitare quest’anno la celeberrima kermesse canora, grazie alla gloriosa vittoria del concorso da parte degli italiani Maneskin.

Un gruppo di appassionati ventenni trasgressivi dediti alle melodie rock, che hanno contribuito sensibilmente a riportare in auge questo genere musicale piuttosto assente nel panorama italiano e non solo. Proprio i Maneskin, passati da X-Factor a vincere l’Eurovision Song Contest 2021, hanno riportato il trofeo in Italia dopo 31 anni. Una serie di riconoscimenti dell’industria della musica e del pubblico internazionale alquanto inattesa, o comunque ben superiore alle più rosee aspettative dell’epoca della presidenza sul palco di Sanremo.

A loro si deve il ritorno nel nostro Paese dello svolgimento dell’edizione annuale dell’Eurofestival, anch’esso coinvolto in qualche modo dal conflitto in Ucraina. Su questo proposito il Comitato Esecutivo dell'EBU ha preso la decisione, a seguito di una raccomandazione fatta dal Gruppo di Riferimento (organo di governo dell'Eurovision Song Contest), di escludere la partecipazione degli artisti russi sulla base delle regole dell'evento e dei valori dell'EBU. Peraltro una decisione presa da molti comitati organizzativi di svariati eventi, come l’esclusione delle imbarcazioni russe dalla Rolex Giraglia di giugno

Ma questo clima non deve offuscare l’importanza della manifestazione, che vedrà la partecipazione di Albania, Lettonia, Lituania, Svizzera, Bulgaria, Slovenia, Ucraina, Moldavia, Olanda, Portogallo, Croazia, Danimarca, Austria, Islanda, Norvegia, Grecia, Armenia nella prima semifinale. Invece, alla seconda semifinale parteciperanno Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaijan, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Cipro, Macedonia del Nord, Irlanda, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.

Per chi risiede al di fuori dell’Unione Europea sarà più difficile seguire tra il 10 e il 14 maggio il nuovo appuntamento dedicato a “The Sound of Beauty”, per le restrizioni alla trasmissione. Ma con il semplice utilizzo di Shellfire VPN Box, non ci saranno problemi a seguire lo streaming dell’evento sulla piattaforma on demand di RaiPlay oppure tramite il canale YouTube ufficiale (da notare che la telecronaca sarà in lingua inglese) da qualunque luogo.

Quest’anno potremo anche assistere all’esibizione di Diodato, con la sua “Fai rumore”, che vinse la 70ª edizione del Festival di Sanremo ma non potè esibirsi sul palco di Rotterdam per le restrizioni dovute alla pandemia. Un piccolo riscatto per un brano molto apprezzato fin da subito dalla critica, che stavolta verrà proposto come intervallo speciale nel corso della prima semifinale.