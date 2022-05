Conoscere la lingua inglese a livello prettamente accademico al giorno d'oggi spesso non è sufficiente. Sono diversi coloro che affermano di sapere l'inglese solo perché lo hanno studiato a scuola ma che poi, di fronte ad un madrelingua, non riescono a scambiare nemmeno due parole. Questa è una lingua semplice, che però non ci si può limitare ad imparare tra i banchi di scuola: per apprenderla al meglio e riuscire magari a superare anche il test per una certificazione, è necessario darsi un po' più da fare. Vediamo allora insieme come migliorare il proprio inglese in 4 step.

#1 Iscriversi ad una scuola di inglese

C'è poco da fare: se l'obiettivo è quello di imparare davvero bene l'inglese la prima cosa che conviene fare è iscriversi ad un corso che sia valido e che non sia di stampo prettamente accademico. È possibile trovare più di una scuola di inglese a Genova di altissimo livello, che adotta uno stile didattico completamente differente rispetto a quello previsto nel programma delle scuole pubbliche. Non si limita cioè all'insegnamento della grammatica e di quelle regole che si possono facilmente trovare in qualsiasi libro, ma dedica un grande spazio alla pratica e alla conversazione avvalendosi di insegnanti madrelingua qualificati. Questa è senza dubbio la soluzione migliore per imparare al meglio l'inglese, evitando inutili perdite di tempo.

#2 Partecipare agli aperitivi in lingua

Mentre si segue un corso di inglese può rivelarsi molto utile (e anche divertente) partecipare agli aperitivi in lingua! Ne vengono organizzati di diversi sia a Genova che a Sanremo e in altre città liguri e vale la pena approfittarne, perché rappresentano un'ottima occasione per perfezionare la comprensione della lingua e mettere alla prova le proprie capacità a livello di pronuncia. Questi aperitivi non sono altro che eventi durante i quali si può parlare esclusivamente in lingua inglese, sorseggiando un drink e stringendo nuove amicizie.

#3 Guardare film e serie TV in inglese

Sempre per perfezionare la propria comprensione dell'inglese a livello di parlato, guardare film e serie TV in lingua originale è sicuramente utilissimo. Al giorno d'oggi basta utilizzare piattaforme di streaming come Netflix per avere la possibilità di guardare moltissimi contenuti video in inglese ed è davvero un ottimo modo per imparare nuove parole ma anche la loro corretta pronuncia. All'inizio potrebbe sembrare difficile, ma basta impostare i sottotitoli per non rischiare di perdere il filo della trama.

#4 Organizzare un viaggio a Londra

Infine, per mettere alla prova la propria conoscenza della lingua inglese una volta che si è seguito un corso specifico vale la pena organizzare un bel viaggio a Londra o comunque in Gran Bretagna. Conviene però partire da soli o in compagnia di altre persone il cui obiettivo è quello di perfezionare la conoscenza della lingua, in quanto altrimenti si rischia di essere tentati nel parlare esclusivamente italiano e si rivela del tutto inutile. Trovarsi in un contesto straniero ed essere costretti a comunicare in inglese per farsi capire è senza dubbio utilissimo e permette anche di mettere alla prova le proprie effettive capacità.