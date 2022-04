Imperia, palazzina in ‘ostaggio’ dei cinghiali in via Santa Lucia. Un'inquilina: “Sono tornati e hanno devastato il giardino. Evitiamo di uscire”

“Era circa mezzanotte, quando un nostro amico che era a cena dai noi si è ha trovato davanti i due cinghiali. Si è subito riparato in auto e ci ha avvisati. Ci siamo affacciati alle finestre e abbiamo visto se ne stavano tranquilli a gironzolare nel giardino”.

La coppia di ungulati è tornata a fare visita nel giardino della palazzina di via Santa Lucia sulle alture di Oneglia, a Imperia, spaventando gli inquilini.

“Hanno combinato quello che potete vedere nelle foto. Meno male che non hanno toccato i tubi del deposito del gas per il riscaldamento. Abbiamo provveduto noi ad una copertura anche con placche di acciaio. Abbiamo chiamato diversi Enti, ma nessuno ci ha risposto essendo una giornata di festa", sottolinea l'inquilina che l'altro giorno aveva fatto il primo incontro ravvicinato in giardino.