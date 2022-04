Imperia: morte della 32enne Laurie Porro nel 2016, il Pm chiede dure condanne per Istigam e Creazzo

Sono state formulate questa mattina le richieste di condanna, da parte del Pm Luca Scorza Azzarà, nel processo che vede imputati per omicidio colposo l'autista di Tir, Mehdi Istigam, e Maurizio Creazzo, entrambi coinvolti nell'incidente in autostrada tra Imperia Ovest e Taggia del 22 marzo 2016 in cui perse la vita Laurie Porro a soli 32 anni.

Nelle precedenti udienze e anche oggi sono stati ascoltati dal giudice i periti, quello chiamato dal Pm, quello della difesa di Creazzo (marito della vittima) e quello dell'assicurazione. Quest'ultimo ha confermato quanto emerso in fase di indagini, ovvero che a causare l'incidente sarebbe stata la condotta sconsiderata del camionista, che avrebbe tentato un sorpasso in galleria nei confronti di un altro tir, guidato da un conducente spagnolo, bloccando la carreggiata in curva, ma anche l'alta velocità, circa 130 km orari con cui è sopraggiunto Creazzo, in una situazione di scarsa visibilità per via dei due camion.

Una tesi smentita dalla difesa di Creazzo, il cui perito ha sostenuto come la sua condotta non abbia inciso sull'incidente. Secondo l’accusa entrambi gli imputati hanno posto in essere una condotta imprudente e sarebbe gravemente colposa anche del Creazzo: “Se avesse osservato le regole avrebbe avuto tutte le possibilità di fermarsi e, se avesse viaggiato come doveva sulla corsia di destra, avrebbe avuto perfetta cognizione sulla impossibilità di aggirare l'ostacolo. Ciò costituisce una condotta gravemente imprudente”.

Per Mehdi Istigam sono stati chiesti 6 anni e 6 mesi di reclusione mentre, per Maurizio Creazzo 3 anni e 4 mesi. La parte civile ha anche chiesto 150mila euro di risarcimento per ogni figlio della donna.

L’avvocato di Istigam, Andrea Rovere ha detto in aula: “Il mio cliente non è il mostro della laguna nera come è stato dipinto. Un incensurato, un uomo che ha sempre lavorato e che ha fatto un errore. Siamo do fronte a una schermaglia tra compagnie assicuratrici che si palleggiano le responsabilità. Se è vero che la sua condotta ha provocato l'evento mortale è altrettanto vero che se Creazzo avesse rispettato le regole del codice della strada lo avrebbe evitato. E’ evidente la concausa della condotta del Creazzo: si è messo in viaggio con la famiglia senza rispettare le norme del codice della strada. Chiedo quindi l'assoluzione o, in subordine, il minimo della pena”.

L’avvocato Ritzu, legale di Creazzo, ha detto: “E' stato che il mio cliente avrebbe dovuto frenare in maniera brusca e in curva, considerazioni molto tecniche ma che riguardano frazioni di secondo. La violazione del limite di velocità, non è stata una concausa”. Il legale ha chiesto l’assoluzione in via principale o il minimo della pena. Esclusa l’aggravante di essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La parte civile ha chiesto che Creazzo venga condannato. Il prossimo 5 maggio alle 13 le repliche e la sentenza.