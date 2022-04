Sanremo: dehors ampliati del 50% da maggio a settembre, l’amministrazione incassa il ‘sì’ delle opposizioni

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Sanremo tende la mano ai locali con la delibera ‘Spazio aperto’ per l’ampliamento dei dehors da maggio a settembre.

L’iniziativa fece il proprio esordio nell’estate del 2020 quando le norme di distanziamento imponevano un numero limitato di avventori, vera mazzata per un settore che tanto aveva patito nei mesi di lockdown. Per due estati consecutive il Comune concesse una possibilità di ampliamento dal 50% al 100% mentre, per il 2022, palazzo Bellevue ha optato per un generale 50%. Circostanza che, in assenza di distanziamento, non cambia le cose.

La proposta è stata discussa dalla prima commissione presieduta dal consigliere Marco Viale e ha incassato il ‘sì’ anche dei gruppi di opposizione, fatta eccezione per Roberto Rizzo (M5S) che si è astenuto rimandando il proprio voto al consiglio comunale.

“La proponiamo in maniera differente rispetto ai due anni precedenti perché l’emergenza è finita, l’abbiamo modulata in funzione degli incontri con le associazioni di categoria che hanno chiesto ampliamenti per recuperare quanto perso negli anni precedenti - ha dichiarato l’assessore Mauro Menozzi durante l’esposizione della pratica - l’amministrazione ha così scelto di andare in deroga al regolamento sui dehors dal 20 maggio al 18 settembre con la possibile di proroga, a discrezione della giunta, qualora necessario”.

“Concediamo il 50% oltre a quanto già autorizzato, non essendoci più il distanziamento otteniamo lo stesso risultato - ha aggiunto Menozzi - ci dovrà essere lo spazio fisico verso eventuali altre attività e i richiedenti dovranno avere l’autorizzazione scritta del frontistante. Si potrà occupare anche parte della carreggiata posizionando dissuasori, sempre in nome della sicurezza”.

L’unica differenza rispetto al 2021 e al 2022 sarà il pagamento del suolo pubblico.