L'Istituto Ruffini Aicardi di Taggia e Sanremo fucina di talenti, "Collaborazione tra enti e professionisti anche europei chiave del successo"

"Riceviamo più richieste di collaborazione dall'Italia e dall'estero di quanti studenti abbiamo"

E' un dato significativo quello preso in considerazione dalla dott.ssa Maria Grazia Blanco, dirigente dell'Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo e Taggia, a poco meno di due anni dal suo insediamento. Gli studenti dell'Alberghiero, della Agraria, del Tecnico Turistico, dei Servizi Socio Sanitari, sono tra i più richiesti grazie a una sinergia forte tra l'Istituto scolastico e i numerosi enti del territorio, locale e non.

"E' proprio così - conferma la dirigente - questi sono stati anni difficili a causa del covid e anche la ripartenza delle attività didattiche è stata tutt'altro che semplice a causa delle numerose restrizioni che hanno limitato l'attività di laboratorio, vera e propria colonna della nostra offerta formativa nei diversi ambiti".

"In compenso, è stata l'occasione per rinsaldare legami con le realtà presenti in ambito locale e talvolta creando nuove collaborazioni con professionisti anche al di fuori del confine italiano. Quando si parla di eccellenza non possiamo permetterci di guardare solo in casa nostra. Per il bene dei nostri ragazzi e delle conoscenze che dobbiamo trasmettergli è necessario ampliare il più possibile gli orizzonti".

"I nostri studenti vengono spesso contattati dai più prestigiosi chef, quando parliamo dell'Alberghiero. Uno su tutti, Alain Ducasse ma altrettanto importante è la più recente collaborazione che abbiamo instaurato con: chef Mauro Colagreco, tre stelle Michelin e proprietario del ristorante Mirazur di Mentone; Ivan Artolli, direttore generale dell'Hotel de Paris a Montecarlo, uno degli alberghi di lusso più famosi al mondo; Luca Coslovich, uno dei più conosciuti bartender a livello internazionale. Tre eccellenze nei loro campi che presto accoglieranno i nostri studenti".

E poi c'è la partecipazione all'interno di tutti i principali eventi che interessano la provincia di Imperia. "Siamo un punto di riferimento con i Comuni, la Provincia, Regione e anche altre realtà come: Lilt, ASL 1, Lions, Prime Quality. Sono alcuni dei soggetti con cui ormai collaboriamo in modo continuativo fornendo servizi di qualità che permettano ai nostri studenti di maturare esperienza sul campo. Questo ci ha permesso di essere presenti durante il Rallye Sanremo, a Barrel on the Beach ad Arma di Taggia, al convegno europeo sul trattato del Quirinale al Casinò, solo per citare gli ultimi. - analizza Maria Grazia Blanco - A breve poi saremo tra i protagonisti a Meditaggiasca a Taggia dal 23 al 24 aprile e ad Aromatica a Diano Marina dal 7 all'8 maggio e al Salone dell'Agroalimentare di Finale Ligure dal 29 aprile al 1° maggio. Tra le ultime attività anche l'esperienza a Bormio dove i nostri ragazzi sono stati chiamati a gestire interamente un albergo. E' stata una occasione per uscire dall'ambiente controllato della scuola e confrontarsi con quello che sarà il mondo del lavoro: dalla accoglienza, alla sala, passando per la cucina. Per loro è stata una esperienza unica che gli ha permesso di mettersi alla prova in modo concreto con quello che un giorno potrebbe essere la loro professione".

Su quali progetti puntate in questo 2022? "Mi piace sottolineare prima di tutto un importante risultato. Nei giorni scorsi c'è stata la cerimonia alla presenza del vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta che ha premiato i primi diplomati dell'indirizzo socio sanitario della provincia di Imperia. All'interno del percorso quinquennale, alcuni studenti hanno ottenuto la qualifica di Operatore socio sanitario dopo aver intrapreso un percorso formativo dedicato - rimarca la dirigente - oltre a ricordare un incontro avuto nei giorni scorsi con l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino che ha speso parole di elogio per i nostri ragazzi che cercano la loro strada nel settore HoReCa".

"Per quel che riguarda i progetti abbiamo attivato diverse iniziative con l'Agraria. Gli studenti saranno impegnati nell'ambito delle produzioni ecosostenibili al servizio delle classi dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Non meno importante la possibilità di creare una coltivazione verticale su parete che sarà realizzata grazie a fondi PON presso l'Istituto Alberghiero. Sarà il nostro orto a km 0".

"A tal proposito stiamo concentrando l'attenzione su nuovi prodotti attraverso l'uso di fiori eduli. - annuncia - Mi riferiscono alle marmellate che i nostri ragazzi hanno imparato a fare grazie alle suore clarisse di Imperia Porto Maurizio e ad una particolare birra fatta insieme a Birrificio Nadir e Roi. Prodotti che vengono declinati in questa nuova varietà attraverso l'uso dei fiori come aroma".