Con la vittoria per 3-1 (22/25, 25/14, 26/24, 25/17) nella penultima di campionato la Grafiche Amadeo maschile si impone in casa contro il Volley Logisteel Santo Stefano Magra e mantiene il terzo posto in classifica.

I matuziani riposeranno nella giornata finale. “E’ stato un buon campionato – evidenzia la società - con l'inserimento di giovani che daranno continuità. Essere la terza forza del campionato ci rende orgogliosi del lavoro svolto ed è una buona prospettiva per il futuro”.