Al Circolo “Golf degli Ulivi” gare organizzate dal Lions Club Sanremo Host per donare una “borsa di Studio” (Foto)

Grande partecipazione alla gara di golf organizzata domenica 10 aprile, al “Circolo Golf degli Ulivi” di Sanremo, a scopo benefico. Oltre settanta i partecipanti, che hanno partecipato alla gara, accompagnati da una giornata con una leggera brezza marina e da un caldo sole primaverile. La splendida cornice dei campi del “circolo Golf degli Ulivi”, ha contribuito al successo della giornata.

Nel pomeriggio, nella zona “Putting green” un altra garaorganizzata sempre dal Lions Club Sanremo Host, dalle ore 14 alle ore 17, aperta a tutti, due giocatori per volta si sono sfidati percorrendo nove buche. Il costo della partecipazione era stato fissato in 5,00 Euro per un giro e 10,00 Euro per tre giri. Una competizione semplice e divertente cheha permesso a soci e ospiti di provare l'emozione di andare “in buca”, vincitore del “”Putting green”, con 17 tiri, è stato il socio Lions e organizzatore delle gare Giorgio Cravaschino.

Alla competizione hanno partecipato amici e professionisti e soci del “Circolo Golf” che hanno contribuito con grande spirito di solidarietà al service Lions. Lo scopo delle gare era finalizzato a donare una borsa di studio, ad un ragazzo del territorio per aiutarlo nel proseguimento degli studi. Il nome del giovane studente, sarà indicato agli organizzatori dai presidi delle scuole.

Alla premiazione ha partecipato l'Ing. Franco Formaggini, che ha inaugurato il 10 aprile, la sua prima uscita ufficiale come nuovo Presidente del “Circolo Golf degli Ulivi” per il quadriennio 2022/2025. Una presenza importante che ha contribuendo ancora di più al successo della manifestazione organizzata dal Lions Club Sanremo Host.

Grande soddisfazione del Presidente Giancarlo Buschiazzo del Lions Club Sanremo Host, che ha ringraziato il socio Cravaschino per l'ottima organizzazione, gli sponsor che hanno contribuito ai premi offerti ai vincitori, i soci Loredana Maletta, Vincenzo Benza e Roberto Pecchinino per la presenza e la collaborazione. Un ringraziamento particolare è stato espresso al direttore Lorenzo Giani e al Presidente Ing. Franco Formaggini del "Circolo Golf degli Ulivi", e l'augurio di un buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio Direttivo del “Circolo Golf degli Ulivi” composto dai consiglieri Maurizio Del Torto - Riccardo Fava - Cesare Fregni - Nicola Gonzales - Roberto Toselli e Maria Claudia Torlasco Collegio dei Revisori dei Conti: Maurizio Cravaschino - Patrick Novembre - Luca Lanteri.

(Sotto le foto e i risultati)