Taggia ha un nuovo ispettore ambientale: la caccia ai furbetti della differenziata passa per l'uso delle fototrappole

Il Comune di Taggia si è dotato di un nuovo ispettore ambientale. Si tratta di Maurizio Liberto, dipendente comunale già in forze all'ufficio ambiente. La nuova qualifica arriva al termine di un cammino di formazione iniziato due anni fa ed ora il nuovo incarico è stato affidato per decreto firmato dal sindaco Mario Conio.

Liberto andrà quindi ad affiancare Enrico Mollo, agente della polizia locale, nelle mansioni di controllo e verifica sul territorio del corretto espletamento della raccolta differenziata. Taggia nonostante sia il quarto comune della provincia con i suoi 14mila abitanti, riesce a mantenere delle buone percentuali per quel che riguarda la spazzatura differenziata. Questo però non vuol dire che non ci siano criticità, anzi.

I problemi legati alla spazzatura sono all'ordine del giorno, tra chi differenzia male o non divide proprio le frazioni di rifiuto, oltre agli abbandoni sul territorio. Il Comune porta avanti un'attività repressiva e di contrasto. Un lavoro che viene svolto anche tramite l'ausilio dei Rangers d'Italia, grazie a una convenzione siglata alcuni anni fa.

Per il sindaco così come per l'assessore all'ambiente Lucio Cava, avere una persona in più formata in modo specifico e autorizzata al controllo del territorio, si rivelerà utile. Oggi l'ufficio ambiente porta avanti questa battaglia con cinque fototrappole, un sistema che ha permesso di risolvere diverse situazioni critiche legate ad abbandoni sistematici.