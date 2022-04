Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 25 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 25 APRILE

SANREMO



9.30. ‘Festa della Liberazione’: raduno in piazza Colombo + corteo in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI (9.45) + cerimonia davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano, deposizione della corona d'alloro, orazione ufficiale del dottor Leandro Faraldi (10.45) + prosecuzione verso i giardini Ruffini e conclusione della cerimonia (11.30)



16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: ultimo giorno della mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230

IMPERIA



9.00. 77° Anniversario della Liberazione: deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti Civili e Partigiani della Val Prino ai Piani di Imperia (h 9) + deposizione corona al Mausoleo della Resistenza del Cimitero di Porto Maurizio (h 9.30) + deposizione corona al Mausoleo della Resistenza del Cimitero di Oneglia (h 10) + Commemorazione Piazza della Vittoria (h 10.30): Alzabandiera + deposizione Corona di alloro Santa Messa Saluto del Sindaco + Lettura di brani scelti a cura degli studenti del Liceo Classico ‘E. De Amicis’ à Orazione Ufficiale del Prof. Vittorio Coletti



11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Buggio - Prearba – Pigna accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia



10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



11.00. Festa della Liberazione: partenza Corteo cittadino dal Piazzale Sant'Agostino. A seguire intervento di Vittorio Mozzone dell'ANPI di Napoli

BORDIGHERA



8.00-11.00. 25 Aprile: deposizione fiori a lapide dei caduti e benedizione (Borghetto San Nicolò, h 8) + deposizione fiori al monumento al caduti e benedizione (Sasso, h 8.30) + alzabandiera al Monumento ai Caduti del Mare (porto, h 9) + corteo con deposizione fiori e corone di alloro al monumento al caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del municipio e al Cippo dei Partigiani (ritrovo Palazzo del Parco, h 9.30) + orazione ufficiale al Cippo dei Partigiani (h 10.45) + Santa Messa in suffragio di tutti i caduti nella chiesa di S. Maria Maddalena (h 11)



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

10.00. Cerimonia del 25 Aprile: ritrovo presso il Palazzo Comunale (h 10) + Partenza del corteo per Piazza An Nassiriya accompagnato dalla banda musicale ‘Città di Ventimiglia’ (h 10.15) + Benedizione B deposizione della corona al Monumento ai Caduti - Orazione del Sindaco Daniele Cimiotti (h 10.30)

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Camin de Capelette e da Costa’: escursione ad anello di circa 5 ore in Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Arma di Taggia, prenotazione obbligatoria, info 391 1042608



10.00. Festa del 25 Aprile: celebrazione della S. Messa nella Basilica Madonna Miracolosa + corteo per la Deposizione delle Corone ai monumenti con orazione dell’Avvocato Marco Cagnacci. Partecipa la Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani. curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo’ ad Arma, fino all’8 maggio

RIVA LIGURE

10.30. Festa del 25 Aprile: cerimonia istituzionale dedicata al 77° anniversario della Liberazione con interventi del sindaco Giorgio Giuffra e di Enrico Revello (CGIL Imperia). Partecipa il gruppo Alpini Riva Ligure Santo Stefano al Mare. Piazza Matteotti



DIANO MARINA



7.30. Celebrazioni del 25 Aprile: partenza dell’autocolonna da Piazza Martiri della Libertà per omaggio a cippi e lapidi (h 8 Campo Sportivo, h 8.10 Diano Castello, h 8.20 San Sebastiano, h 8.30 Diano Arentino, h 8.40 Monumento Borello, ore 9 Diano Borganzo e Moltedo, h 9.20 Diano San Pietro, h 9.45 Cervo, h 10.15 Località Molino dei Fico, h 10.30 San Bartolomeo al Mare) + alle h 10.15 a in piazza Martiri della Libertà a Diano Marina, esibizione degli alunni dell'istituto Comprensivo Statale di Diano. Alle h 11.30 esibizione della Banda 'Città di Diano Marina'. Alle h 12 deposizione corone sul monumento ai caduti per la Liberazione e delle due guerre mondiali e monumento A.N.M.I. presso il Parco del Ciapà a Cervo



9.30. ‘Walk & Trek - I Borghi Dianesi’: piacevole camminata partendo da Diano Marina alla scoperta di buona parte dei suoi borghi nell'entroterra. Ritrovo al parcheggio di Piazza Taramasco, info 351 1643421 (più info)

CERVO

10.00-13.00. Apertura straordinaria del Polo Museale di Cervo al Castello dei Clavesana



ENTROTERRA

BADALUCCO



11.00-24.00. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) Street Food Festival: cibo da strada d’autore con degustazioni di birre artigianali + Musica live + intrattenimento per bambini. Regione Premartin (più info)

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2022’ con tema ‘Il Rossese di Dolceacqua, 50 anni di DOC’ (ultimo giorno): mercatino del biologico + degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche + visite guidate + animazioni + spettacoli musicali + concorso floreale. Location varie (il programma a questo link)



MONTALTO CARPASIO



10.30-18.00. Commemorazione per il 25 Aprile: Benedizione dei Monumenti ai Caduti – Montalto (Montalto h 10.30) + Benedizione dei Monumenti ai Caduti (Carpasio h 14.30) + Orazione a cura del Magistrato Paolo Luppi (h 15) + L'artista inglese Kevin Flynn dona al Museo della Resistenza una sua opera (h 16) + Letture sulla resistenza a cura di Renato Donati del Teatro dell'Attrito (h 16.30) + Laboratorio di canzoni di testimonianza-opposizione-resistenza a cura degli ‘Scariolanti’ di Genova (h 17.30). In chiusura: proiezione del cortometraggio ‘I bimbi no!’



PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



PIGNA

9-30. Festa della Liberazione: deposizione corona al caduti per la libertà al cimitero (h 9.30) + deposizione corona al caduti per la libertà in corso De Sonnaz (h 10) + deposizione corona al monumento libera repubblica di pigna in via S. Rocco (h 10.30) + deposizione corona al monumento al caduti a Buggio (h 11). Interviene il professor Roberto Moriani dell'Isrecim Imperia

FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. 19ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: serata di apertura con proiezione film ‘Competencia Oficial’ con Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. Grimaldi Forum, fino al 30 aprile (più info)





