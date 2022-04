Calcio, playout Eccellenza. L’Ospedaletti non trova la via del gol e cade sul campo del Varazze

Gara da dentro o fuori questo pomeriggio a Varazze per un Ospedaletti alla ricerca di punti preziosi per sperare ancora nella salvezza.

La prima occasione del match porta la firma del classe 2005 Barbagallo che ci prova con un tiro da fuori, ma la sfera finisce alta di poco. Quattro minuti dopo si mette in mostra Cambiaso, abile a salvare sulla linea la conclusione di Perasso.

Al 27’ il Varazze trova il vantaggio. Su calcio d’angolo Patrone trova la rete insaccando a due passi dalla porta.

Alasia prova subito a trovare il pari, ma il suo tiro finisce alto così come il tentativo di Perasso poco più tardi.

Al 35’ la difesa di casa respinge la pericolosa punizione di Cambiaso, mentre al 43’ si mette in mostra anche Ventrice con l’intervento decisivo su Perasso.

La ripresa si apre con un’altra parata di Ventrice a neutralizzare il tentativo di Perasso. Poi la grande occasione per Genovese che, però, da pochi centimetri non riesce a mettere in rete la palla del possibile pareggio.

Al 70’ il Varazze raddoppia con una rocambolesca azione in area che porta Ventrice a salvare sulla linea la conclusione di Perasso ma, tra lo stupore di entrambe le squadre, l’assistente assegna la rete ai padroni di casa.

L’ultimo tentativo orange è firmato da Alasia, prima della rete del definitivo 3-0 segnata da Bottino su azione di contropiede.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Oddo, 3 Fici, 4 Barbagallo, 5 Ambesi, 6 De Mare (75’ 17 Sahi), 7 Salmaso, 8 Martelli, 9 Genovese (60’ 15 Cassini), 10 Cambiaso (70’ 13 Valcelli), 11 Alasia G.

A disposizione: 12 Frenna, 14 Alasia A., 16 Martini, 18 Rovere

Allenatore: Christian Maiano



Varazze Don Bosco: 1 Faggiano, 2 Patrone (80’ 13 Tedesco), 3 Rossi, 4 Severi, 5 Andreoni, 6 Caruso (90’ 19 Tabacco), 7 Filippone (87’ 14 Zeggio), 8 Bottino, 9 Tracanna (90’ 18 Iardella), 10 Perasso, 11 Buffo

A disposizione: 12 Ferro, 15 Pisano, 16 Cola, 17 Peddi, 20 Cavallone

Allenatore: Paolo Mazzocchi



Arbitro: Sig. Mattia Romeo (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Christian Lazzarotti (Genova); 2° Sig. Maria Greta Repetto (Chiavari)



Marcatori: 27’ Patrone, 70’ Perasso, 87’ Bottino



Ammoniti: Ambesi, Oddo, Ventrice, Cambiaso, De Mare, Tracanna