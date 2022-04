Calcio, Eccellenza- Play-Out: Pietra Ligure corsaro a Ventimiglia. Vince per 3-1 e inguaia i frontalieri

Vittoria meritata del Pietra Ligure, venuto a Ventimiglia col chiaro intento di raccogliere l'intera posta come d' altronde era già successo nel corso della prima fase del campionato. Il Ventimiglia, finora non aveva perso un incontro in questa seconda fase del torneo e purtroppo, si deve arrendere nel momento decisivo per rimanere in categoria e tuttora la situazione, visti gli altri risultati di giornata è ancora molto fluida; per cui si prevede che ci sarà da lottare sino all' ultima giornata. La gara nel corso della prima frazione si è svolta a fasi alterne con gli ospiti subito in avanti e al 12', Genta, in tuffo di testa mette a lato.



Si fa vedere in attacco anche il Ventimiglia; prima con una girata di Sparma dal limite che deve far intervenire Pastorino che alza sopra la traversa (al 20'), poi ancora Sparma che finalizza una bella azione dei suoi compagni con tiro respinto dal portiere (al 24'). Al 27', Rea viene atterrato in area: l'arbitro ben appostato, concede il calcio di rigore al Ventimiglia. Sul dischetto si presenta lo specialista Ventre che si fa respingere il tiro dal portiere, ma lo stesso Ventre e più lesto di tutti a riprendere il pallone e segnare il vantaggio per i suoi. Il Pietra Ligure reagisce e al 34' con bella azione Alfano-Metalla, si rendono pericolosi e al 40' pareggiano con Tona pronto a mettere in rete una palla respinta dal portiere da distanza ravvicinata.



Nel recupero del primo tempo, il Ventimiglia va vicino al raddoppio con Rea, sulla cui conclusione c'è la respinta di Corciulo sulla linea di porta. Nella ripresa, si appanna il Ventimiglia e le azioni migliori le svolge la squadra ospite che passa in vantaggio al 16' con Genta pescato in area da un bel filtrante e mette alle spalle del portiere. Al 19' punizione decentrata di Alfano che impegna Scognamiglio a respingere coi pugni. Il Ventimiglia mostra difficoltà in fase offensiva non riuscendo a costruire con la lucidità necessaria e nel finale di gara, al quarto minuto di recupero, Rovere, chiude la partita. Bel salto in avanti in classifica dei pietresi che scavalcano lo stesso Ventimiglia e il Busalla (anche lui sconfitto), ma con una classifica così corta, a due giornate dal termine, ci sono ben 5 squadre divise in 5 punti; quindi tutto rimane aperto.



Queste le formazioni scese in campo:

VENTIMGLIA Scognamiglio, Allegro, Ierace, Addiego, Akkioui, Eugeni, Rea, Trotti, Sparma, Ventre, Ala. Sono subentrati: Sazone, Managò, Oliveri. Allenatore: Luccisano.



PIETRA LIGURE: Pastorino, Corciulo, Bini, Balla, Tona, Rovere, Roda, Genta, Darcangelo, Metalla, Alfano Berruti, Praino, Demiranda, Puddu, Cavallone, Varaldo, D'Aiuto, Ballone, Giglio. Allenatore : Pisano.



Arbitro: Andrea Fanciullacci (sez. Savona). Assistenti: Luca Trusendi e Michele Troiana (sez. Genova).