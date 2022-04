Imperia: il 30 aprile, incontro di sensibilizzazione all’Auto Mutuo Aiuto in supporto ai malati oncologici

‘Il Dolore: quel mistero che domanda senso – L’esperienza della malattia oncologica’ è il titolo dell’evento di sensibilizzazione all’Auto Mutuo Aiuto a cura delle Organizzazioni di Volontariato S.I.A.M.A. (Siamo Insieme per Auto Mutuo Aiuto) ed A.M.A.Li. (Auto Mutuo Aiuto Liguria) che si terrà ad Imperia nella mattinata di sabato 30 aprile presso la Sala Consigliare del Comune di Imperia in Piazza Dante.

“L’evento è promosso dal CSV-POLIS OdV (Centro di Servizio per il Volontariato Ponente Ligure Solidale) – si spiega nel comunicato – e si svolgerà in partenariato con l’Assessorato Servizi, Politiche Sociali e Politiche giovanili del Comune di Imperia ed è patrocinato dall’ASL1 Imperiese.

Le tematiche scelte riguardano uno degli ambiti dei gruppi A.M.A. attivi sul territorio, ovvero l’elaborazione della fatica di convivere con una malattia oncologica, ma siamo certi gli argomenti trattati sapranno positivamente coinvolgere chiunque si interroghi sul senso della propria vita.

Siamo consapevoli del fatto che il contesto pandemico degli ultimi due anni abbia amplificato in molte persone gli interrogativi sulla precarietà della propria esistenza e sul bisogno di darle un senso più profondo. L’insorgenza di una malattia, spesso, rappresenta una spinta fortissima in questa direzione e l’intento principale di questo evento è di offrire uno spazio in cui si percepisca che queste domande hanno diritto di essere accolte, ascoltate e sviluppate.

Ci accompagnerà in questo delicato percorso riflessivo una grande esperta in materia, la D.ssa Marina Sozzi, che ha unito alle sue conoscenze culturali e professionali anche la sua esperienza diretta di ‘incontro’ con la malattia oncologica (da cui tra l’altro è scaturito uno dei suoi libri, intitolato ‘Non sono il mio tumore’).

Non ci ritroveremo pertanto a discutere di trattati di Medicina perché non affronteremo il tema della malattia oncologica da un punto di vista biologico, bensì ‘biografico’. La D.ssa Sozzi ci aiuterà a comprendere quanto il riuscire a vivere una malattia con maggior consapevolezza su chi siamo e che senso diamo a quanto viviamo sia fondamentale per dare maggior valore alla nostra esistenza, migliorando il nostro modo di prenderci cura di noi stessi e di relazionarci con chi ci sta accanto.

Nell’accompagnamento in queste riflessioni si unirà anche la D.ssa Anna Gottardi, che arricchirà ulteriormente il discorso sviluppando il grande tema del fattore ‘tempo’: tendiamo a dargli un valore diverso quando siamo in stato di salute rispetto a quando siamo in stato di malattia? Siamo certi che gli stimoli saranno tanti e interessanti, per cui daremo poi spazio anche ad un proficuo dibattito.

Ricordiamo che la partecipazione è gratuita e prevede la possibilità di scegliere tra due modalità d’incontro, in presenza oppure in remoto, tramite piattaforma Zoom, che deve essere scaricata prima del collegamento.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a info@automutuoaiuto-liguria.it, inserendo nell'oggetto: Richiesta iscrizione convegno Imperia 30 aprile 2022

a) Per partecipare in presenza é necessario compilare, firmare e inviare a questo indirizzo di posta, la scheda di iscrizione che troverete QUI, con l’impegno a rispettare quanto richiesto. Segnaliamo che potranno essere accolte solo le prime 20 richieste che ci perverranno. Nel caso di superamento del numero, sarà nostra cura darvene comunicazione e inviarvi il link di Zoom col quale poter accedere da remoto.

b) Per la modalità in remoto è necessario inviare all’indirizzo mail: info@automutuoaiuto-liguria.it la vostra richiesta di partecipazione, che sarà confermata con e-mail e con l’invio del link cui potersi collegare il giorno prima dell'evento.



In basso la locandina dell'evento con il programma e il depliant del gruppo A.M.A. attivo ad Imperia dedicato a persone con malattia oncologica.