Da domani al Grimaldi Forum di Monaco al via il ‘Monte-Carlo Film Festival de la Comedie’

Al via la 19° edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 25 al 30 aprile nel Principato di Monaco.

Il Monte-Carlo Film Festival, tra i più importanti festival dedicati alla commedia, quest’anno si svolge nella prestigiosa sede del Grimaldi Forum, dove si alterneranno proiezioni e incontri con i più amati protagonisti del cinema internazionale, italiano e francese che culminerà con la consueta serata di Gala e premiazione di sabato 30 aprile.

I film in concorso e fuori concorso quest’anno offriranno spunti interessanti per il Presidente di Giuria, due volte premio Oscar, Paul Haggis (Best screenplay e Best Film per “Crash - Contatto fisico”) e per i giurati - Tom Leeb (“L’amour Presque Parfait”, “I viziati”, “Papillon”, “Sous le soleil de Saint-Tropez”), Clara Ponsot (“Croce e Delizia”, “Cosimo e Nicole”, “Gli infedeli”, “Bye Bye Blondie”) e, per ultimo ma non meno importante, Pierpaolo Spollon, l’eclettico attore italiano noto al grande pubblico per “l’Allieva”, “Doc nelle sue mani” e “Blanca”.

GLI OSPITI, LA SERATA DI GALA, I PREMIATI

Per i due eventi speciali fuori concorso “Tapirulàn” e “Lasciarsi un giorno a Roma” saranno presenti alla Kermesse: Claudia Gerini e Edoardo Leo, mentre per il cast del film “Una boccata d’aria” arriveranno Aldo Baglio, Lucia Ocone, Ludovica Martino e il regista Alessio Lauria.

Il Festival si concluderà con la serata di Gala di sabato 30 aprile, durante la quale Ezio Greggio, affiancato nella conduzione da Cristina Marino (“Il talento del Calabrone”, “Vacanze ai Caraibi”), insieme a numerosi ospiti del cinema e della tv, premierà i candidati di quest’anno. Ospite d’eccezione del Festival, l’iconica attrice Stefania Sandrelli (“Divorzio all’Italiana”, “C’eravamo tanto amati”, “Prosciutto, prosciutto”), che riceverà il premio Movie Legend Award e l’affascinante attore Luca Argentero (“Doc-nelle tue mani”, “Le fate Ignoranti - la serie, “Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia de Morto”), che verrà premiato per la sua carriera. La talentuosa attrice conosciuta grazie alla celebre serie “Skam,” Ludovica Martino e l'idolo delle ragazzine Lorenzo Zurzolo (“Baby”, “Summertime”, “Eo”) riceveranno il Premio Speciale Next Generation Award come miglior interprete under 30. Premio speciale, Monte Carlo Film Festival-Next Generation Comedy Award, anche per Giancarlo Commare (“Skam”, “Ancora più bello”, “Sempre più bello”, “Maschile Singolare”) per l’interpretazione in “Ancora più bello”. Riconoscimento anche per presidente di giuria Paul Haggis (“Crash-contatto fisico”, “Million Dollar Baby”), che riceverà il prestigioso premio Movie Legend Award. Tra le personalità che presenzieranno alla serata, lo showman Piero Chiambretti, la celebre giornalista Cesara Buonamici, lo storico calciatore della Juventus Andrea Barzagli.

IL PROGRAMMA

Penélope Cruz, l’attrice spagnola più popolare al mondo, insieme ad Antonio Banderas e Oscar Martínez, è protagonista di “Competencia Oficial” (Finale a sorpresa - Official Competition) – nella selezione di Venezia 2021 - che apre il 25 aprile la 19ª edizione del festival monegasco, anticipandone l’uscita sul territorio francese prevista per giugno e proprio mentre arriva nelle sale italiane con Lucky Red. Un film ispano-argentino scritto e diretto da Gastón Duprat e Mariano Cohn che, a dispetto del titolo, sarà presentato fuori concorso.

Tra i gioielli di questa edizione, arriva in concorso a Monte Carlo l'anteprima internazionale di “Babysitter”, secondo lungometraggio dell'attrice Monia Chokri (“Les amours imaginaires” di Xavier Dolan del 2010). Una commedia provocante e caleidoscopica che racconta la depressione post-parto e i giochi erotici in una satira farsesca della società post #metoo. E ancora: i re della commedia spagnola Paco León e Dani de la Orden, la straordinaria Sandra Hüller e l’istrionico Bernhard Schüz dalla Germania, i protagonisti dell'unico film italiano in concorso Aldo Baglio e Lucia Ocone e le eccentriche protagoniste di Monte Carlo 2022 che scopriremo nei film: un’anziana spacciatrice danese e una vedova portoricana organizzatrice di vere e proprie feste di funerale.

8 film in concorso e 1 fuori concorso e due eventi speciali.

Due gli eventi speciali, programmati per Venerdì 29 aprile. Il primo è quello con Claudia Gerini, che sarà a Montecarlo per accompagnare il suo “Tapirulàn” - presentato recentemente al festival di Bari. L'altro è l'incontro con il regista e protagonista Edoardo Leo e l'attore Stefano Fresi per “Lasciarsi un giorno a Roma”, che vede protagonista anche l'attrice spagnola Marta Nieto (Coppa Volpi a Venezia nel 2019 per Madre di Rodrigo Sorogoyen). Entrambi avranno il loro debutto internazionale a Monte Carlo.

Una boccata d'aria (A breath of fresh air) - anteprima mondiale di Alessio Lauria

Italia, 2022, 100’ con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Davide Calgaro. Prodotto da Matteo Rovere. Una produzione Groenlandia con Rai Cinema.

Das Schwarze Quadrat (The Black Square) - anteprima internazionale di Peter Meister Germania, 2021, 95’ con Bernhard Schüz, Sandra Hüller, Pheline Roggan, Jacob Matschenz.

Perfume de Gardenias - anteprima europea di Macha Colón - Porto Rico - Colombia, 2021, 97’ . Con Luz María Rondón, Sharon Riley, Kara María, Carmen Nydia Velázquez, Flor Joglar de Gracia, Milagros Orkz, Abner Rivera.

Mamá o papá (You Keep the Kids) - anteprima internazionale Spagna, 2021, 95’

Dani de la Orden, con Paco León, Miren Ibarguren, Laura Quirós, Sofía Oria, Iván Renedo, Eva Ugarte, Miquel Fernández, Berto Romero, Pedro Casablanc, Ester Exposito.

Miss Viborg - anteprima internazionale di Marianne Blitcher- Danimarca - Argentina, 2022, 100’, con Ragnhild Kaasgaard, Isabella Møller Hansen, Kristian Halken

Babysitter - anteprima europea di Monia Chockri - Canada, 2022, 88’

Adattamento cinematografico dell'omonima pièce teatrale scritta da Catherine Léger (anche autrice della sceneggiatura) con Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante.

Irréductible (Employee of the month) - anteprima Monegasca di Jérôme Commandeur

Francia, 2021, 84’. Con Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot, Malik Bentalha, Karina Beuthe Orr, Nicole Calfan, Christian Clavier, Michel Crémadès, Éva Darlan, Gérard Darmon

Ingenting Å Le Av (Nothing to laugh about) - anteprima francese di Petter Næss

Norvegia, 2021, 70’, con Odd-Magnus Williamson, Sara Khorami, Øystein Martinsen, Elisabeth Karoline Krüger.

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank (Monaco), si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Anche quest’anno, Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival.

Per assistere alle proiezioni l’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti (infoline +377 99993000).

PROGRAMMA – SALLE CAMILLE BLANC au GRIMALDI FORUM

Lunedì 25 Aprile

ore 20 Film Fuori Concorso - Competencia Oficial

Martedì 26 Aprile

ore 16 Film In concorso - Babysitter

ore 20 Film In concorso - Mamà o papà

Mercoledì 27 Aprile

ore 11 Film In concorso - Irréductible

ore 16 Film In concorso - Ingenting A Le Av

ore 20 Film In concorso - The Black Square

Giovedì 28 Aprile

ore 11 Film In concorso - Perfume de Gardenias

ore 16 Film In concorso - Miss Viborg

ore 20 Film In concorso - Una Boccata d’aria c/o Grimaldi Forum

Venerdì 29 Aprile

ore 16 Evento Speciale - Tapirulàn

ore 20 Evento Speciale - Lasciarsi un giorno a Roma