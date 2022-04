Carni pregiate dal gusto eccezionale e altissima qualità - Gusto Madre©

Grazie al costante impegno di ricerca e selezione delle migliori carni bovine e ovine sul mercato, negli anni Carne Gusto Madre ha creato una solida rete di rapporti di collaborazione con allevatori, produttori e fornitori da ogni parte del mondo per offrire ai propri clienti solo prodotti di qualità superiore e dal gusto inconfondibile.

Dalla lunga esperienza maturata nel tempo è nata la necessità di diversificare i prodotti proposti sul mercato con una selezione più accurata e ristretta delle carni e di certificarli con un marchio registrato che li rendesse immediatamente riconoscibili agli occhi del consumatore finale. Da questa esigenza, è nato il marchio Gusto Madre©, con cui vengono identificate le migliori carni di razze pregiate come la Vacca Rubia Gallega , l’Angus Castrato Irlandese allevato in Spagna e l’ Agnello dell’ Estremadura , l’unica carne ovina in Europa a possedere questa certificazione. L’obiettivo del marchio Gusto Madre© è di diffondere la conoscenza di queste carni, pregiate e di qualità eccellente, ad una più vasta clientela di consumatori, rendendole più facilmente disponibili presso i supermercati e le catene della grande distribuzione.

Le carni di Miguel Vergara

Tra i maggiori produttori di carni bovine in Spagna spicca sicuramente il Gruppo Miguel Vergara, con cui la Carne Gusto Madre ha stretto solidi rapporti di collaborazione già da qualche anno. Gli allevamenti di Angus irlandesi nelle grandi tenute in Spagna sono noti in tutto il mondo per l’ottima qualità delle carni e gli elevati standard dei processi di produzione, completamente controllati e certificati. Gli animali vivono in grandi allevamenti estensivi, alimentati solo con foraggio controllato e certificato di origine naturale, e costantemente monitorati da un team di veterinari ed esperti, che ne verificano quotidianamente il benessere e lo stato di salute. Il Gruppo Miguel Vergara è l’unica azienda in Spagna ad aver ottenuto l’AENOR, l’attestato di Benessere Animale, sull’intera filiera produttiva, garantendo così al consumatore finale che siano stati rispettati tutti i criteri per il benessere animale e la tracciabilità delle carni. I metodi di stagionatura a secco conferiscono alla carne una tenerezza e un sapore unico, succoso e intenso, mentre il confezionamento sottovuoto mantiene inalterate tutte le caratteristiche più intrinseche del prodotto, i valori nutritivi e il massimo della sicurezza alimentare. Le carni “Miguel Vergara” sono sempre ottime e adatte sia all’alimentazione degli atleti sia per chi vuole godersi un buon piatto della migliore carne sul mercato.

La Vacca Vecchia Galiziana

Le carni delle Vacche Vecchie Galiziane sono state definite tra le migliori al mondo. I capi di diverse razze, tra cui la Rubia Gallega, la Cachena, la Caldelá, la Frieiresa, la Limiá e la Vianesa, vengono allevati nel pieno rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali nella regione della Galizia, dove possono vivere allo stato brado tra boschi, corsi d’acqua e rilievi montuosi. Gli animali crescono in piccoli allevamenti, curati e custoditi con cura e passione dagli allevatori, che ne conoscono profondamente le abitudini ed esigenze.

Si tratta di animali allevati prevalentemente per la produzione casearia o per l’allevamento dei vitelli, con un ciclo vitale piuttosto lungo, che può arrivare fino a quindici o vent’anni prima della macellazione. La lunga vita all’aria aperta in ogni stagione dell’anno, l’alimentazione naturale con erbe, foraggi e cereali, e soprattutto la vicinanza con l’Oceano, conferiscono alle carni una salinità e acidità uniche e introvabili in altre razze bovine più diffuse, e sono ideali per chi ama i sapori decisi e succulenti.

La distribuzione delle carni ovine di qualità superiore sono un vero punto di forza del marchio Gusto Madre©. La carne d’Agnello dell’Estremadura, certificata I.G.P. e dal Consorzio di tutela Corderex, è tra le migliori presenti sul mercato, per la sua consistenza eccezionale e gradevole al palato, il suo sapore prelibato e un ridotto contenuto di grassi, perfetta per preparare ottimi piatti e pietanze succulente. L’allevamento degli agnelli ha origini antichissime, soprattutto in Spagna, e la pecora merino è annoverata tra le razze animali più diffuse al mondo per la sua estrema capacità di adattamento, intelligenza e longevità.

L’Estremadura, al confine tra la Spagna e il Portogallo, è l’ideale per l’allevamento ovino per la grande varietà di ambienti naturali che vanno dalle pianure alluvionali fino alle catene montuose della Sierra Morena e del Sistema Centrale, caratterizzati da un clima variegato e mutevole a seconda delle zone. Gli agnelli dell’Estremadura certificati Corderex vengono alimentati con latte materno per i primi 45 giorni, favorendo il naturale istinto materno degli ovini, e, successivamente, solo con alimenti controllati dal Consorzio Corderex, che ne garantisce l’alta qualità in tutte le fasi della filiera. I metodi di allevamento di tipo estensivo o semi estensivo, seguono pratiche tradizionali locali, rispettando la biodiversità e l’intero ecosistema del pascolo.

Infatti, solo un’alimentazione di tipo tradizionale riesce a conferire alla carne quella tipica succosità e tenerezza caratteristica di questi agnelli. Tutte le caratteristiche più peculiari degli ovini vengono mantenute, verificate e controllate, al fine di ottenere un prodotto finale di altissima qualità, nutrizionalmente sano e con un contenuto di grassi equilibrato e ben distribuito.

A ulteriore e maggiore garanzia per i consumatori, Corderex identifica ogni agnello, applica un sigillo di garanzia su una zampa e la dicitura CORDEREX su ogni mezzena, oltre al logo del Consorzio su tutti i tagli nobili. Questa marchiatura rimane visibile anche dopo la cottura, in modo che la qualità dei prodotti sia sempre riconoscibile e certificata.

Oltre a ciò, l’I.G.P., l’Indicazione di Origine Protetta, rigidamente regolamentata dall’Unione Europea, assicura che ogni animale provenga esclusivamente dall’Estremadura e soddisfi tutte le caratteristiche peculiari indicate dal Regolamento, a tutela di tutti i consumatori.

Gusto Madre© offre la migliore selezione di carni bovine e ovine sul mercato, sinonimo di genuinità e gusto inimitabile per la particolarità dei tagli proposti e la provenienza degli animali, sempre allevati secondo metodi e protocolli altamente controllati. Se ami la carne, scegli Gusto Madre© per tutti i tuoi piatti!