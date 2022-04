Imperia calcio, mister Soda confermato ma oggi i neroazzurri devono fare l'impresa a Casale. Lotta per la salvezza sempre più serrata

Non è stata una Pasqua serena in casa Imperia che oggi tornerà in campo al ‘Natale Palli’ di Casale. Dopo la secca sconfitta nel derby, la dirigenza ha valutato tutte le posizioni compreso un altro avvicendamento in panchina (sarebbe stato il quarto, escludendo l’interregno di Lavagna) preferendo poi continuare con Soda.

I rapporti sarebbero tutt’altro che distesi e, stando a quanto raccolto, la dirigenza avrebbe messo nero su bianco il proprio disappunto con una lettera indirizzata al tecnico, puntando il dito contro l’atteggiamento insoddisfacente della squadra. In particolare nelle uscite contro Sestri Levante e Vado.

A specifica domanda:” Sente ancora la fiducia della società?”, nel post-Sanremese, l’allenatore aveva schivato la risposta. Probabilmente, non a caso. Anche se i risultati (e le prestazioni) ottenuti da mister Soda sono al di sotto delle aspettative, sarebbe sbagliato addossare tutte le colpe al tecnico che veste neroazzurro soltanto da 80 giorni.

Nello spogliatoio neroazzurro il focus è tutto sui playout, ormai unico obiettivo realistico, con la speranza di giocarsi la permanenza in D nella gara secca della fase finale. Inoltre, il 2-2 nell’anticipo tra Pont Donnaz ed Asti alza ulteriormente l’asticella: il 15° posto è ora distante 11 punti. Attenzione comunque alla Lavagnese, indietro di sole tre lunghezze, che in caso di sorpasso escluderebbe qualsiasi calcolo condannando alla retrocessione diretta.

A Casale, con i nerostellati in striscia positiva da 13 partite ed attualmente al terzo posto, l’Imperia sarà priva del suo capitano Giuseppe Giglio, squalificato. Ma il tecnico Antonio Soda potrà contare sui 2003 Losasso e Deiana che erano mancati nel derby. Per il resto tutto confermato, come nelle precedenti uscite.

A dirigere l’incontro, con fischio d’inizio alle ore 15, sarà il signor Piero Marangone della sezione di Udine. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch 'BepiTv_1'.