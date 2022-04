Badalucco in festa per la consegna del rinnovato campo sportivo, ad Alberto Bianchi il "Giorgino d'Oro" (foto e video)

I lavori hanno interessato il manto del campo, le aiuole esterne e l'ingresso alla struttura che ora permetterà anche un migliore accesso per mezzi di soccorso. Un intervento complessivo che ha visto l'impegno del Comune, dei Cugini dei Sentieri e di alcuni volontari. Un momento importante per tutto il borgo della valle Argentina ma soprattutto per la associazione sportiva di casa, la Asd Badalucco 2009.



L'INTERVISTA A MATTEO ORENGO SUI LAVORI PER IL CAMPO