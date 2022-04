Pallapugno, Imperiese impegnata su più fronti: Raviola sfida Vacchetto junior (Virtus Langhe). E domenica comincia anche la Serie C1

Week-end lungo e ricco di impegni per la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese.

Lunedì 25 aprile, alle ore 16, Federico Raviola e compagni saranno di scena a Dogliano contro Virtus Langhe, capitanata da Paolo Vacchetto. Giordano è in fase di recupero ma non dovrebbero esserci variazioni rispetto alla formazione schierata a Bormida. Sarà il big match, arbitrato dai signori Gili e Fazio, che chiuderà la terza giornata di Serie A.

Domenica 24, alle ore 15, farà il suo esordio anche la squadra di Serie C1 che avrà come battitore Jacopo Guasco. Davide Malafronte, Alessio Cane, Niccolò Giordano, Lorenzo Terreno e Lorenzo Guasco. Il primo impegno sarà a Monastero Bormida contro la Valle Bormida. Arbitra il signor Ferracin.