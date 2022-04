Pallapugno, nel week-end via ai campionati di Serie B e Serie C1: sei le squadre impegnate del nostro territorio

Se la stagione balonistica di Serie A sta ormai entrando nel vivo, in questo week-end cominceranno i campionati senior di pallapugno di Serie B e C1.

Tante le formazioni del nostro territorio che si presenteranno ai nastri di partenza.

In Serie B, la Polisportiva Pieve di Teco di Matteo Molli, e allenata da Giulio Ghigliazza, sarà l'unica portabandiera della provincia; con la quadretta completata da Mirko Giordano, Riccardo Pellegrini, Samuele De Santis e Davide Maffoni. Lunedì 25 aprile a Neive, alle ore 15, il primo fischio d'inizio.

Il 'derby' della zona sarà contro Peq Agri Don Dagnino Andora (in foto con la divisa verde), capitanata da Daniel Giordano con Fabio Novaro Mascarello, Albert Capato, Roberto Ciccione e Paolo Massone. A Piero Pellegrini l'incarico da direttore tecnico. Don Dagnino che sarà presente anche nel campionato di Serie C2, con due squadre.

Amici del Castello (in foto con la consueta divisa rossobianca) aprirà la stagione di Serie C1, oggi alle ore 15, a Diano Castello ospitando la Bormidese. Alla battuta Germano Aicardi che capitanerà una squadra molto competitiva per la categoria con Mattia Semeria, Claudio Somà, Ludovico Tortonesi, Andrea Ardissone, Jacopo Ugo ed Emanuele Pennise, guidati dal dt Corrado Agnese.

Fari puntati anche sullo sferisterio di Dolcedo per la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese che, in casa, debutterà il 29 aprile proprio con il derby contro Pieve di Teco. Mentre per capitan Jacopo Guasco e compagni, il debutto stagionale sarà domenica 24 aprile (ore 15) a Monastero Bormida. A completare la quadretta: la spalla Davide Malafronte, Alessio Cane, Niccolò Giordano e Lorenzo Terreno.

Dicevamo di Pieve di Teco che, domenica 24 aprile alle ore 15, sarà impegnata a Vendone contro Albeisa: Sergio Seno avrà i gradi da capitano, supportato da Riccardo Ansaldo, Davide Maffone, Samuele de Santis, Davide Basso e Dennis Rubini.

Completa il quadro locale della Serie C1, la Taggese capitanata da Cristian Di Curzio con Ivan Orizio, Stefano Asdente, Mattia Clozza, Davide Giuffra e Roberto Papa che sarà in campo per la prima volta il 25 aprile (fischio d'inizio alle ore 15) a Cortemilia.

Bisognerà attendere una settimana in più per vedere all'opera la Serie C2, nella quale si destreggerà la neonata Prodeo sul rinnovato campo di Chiusavecchia. L'esordio per Giovanni Ranoisio (in foto) e compagni sarà lunedì 2 maggio, alle ore 20:30, sulla terra di casa. Completano la formazione del dt Augusto Arrigo: Diego Odetto, Marco Ameglio, Fabio Arrigo, Daniele Bracco, Matteo Garibaldi.

Da cerchiare sul calendario il 13 giugno, data del primo derby contro la storica e prestigiosa San Leonardo Pallapugno (in foto in divisa bianca, al recente torneo Peq Agri) con Claudio Carli e Claudio Motosso, alfieri del capitano Gabriele Riva che dovrà sostituire l'infortunato Simone Dulbecco. Completano Paolo Bracco e Giulio Semeria. Esordio casalingo, sabato 30 aprile alle ore 15 contro SubalCuneo.

Ai nastri di partenza, come detto in precedenza, anche le altre due formazioni del Peq Agri Don Dagnino. Nella prima figurano: Lorenzo Stalla, Mattia Dalocchio, Diego Divizia, Danilo Stalla, Lorenzo Durante, Andrea Barra ed Alessandro Cardone. Nell'altra: Leonardo Divizia, Andrea Verda, Miki Capato, Manuel Basso, Giacomo Aicardi, Leonardo Pellegrino, Diego Stalla.