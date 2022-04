“Mangiare i Fiori” una cena di Gala esclusiva mercoledì 11 maggio a Sanremo: Prenotazioni aperte

Hai mai pensato di ‘Mangiare i Fiori?

Mercoledì 11 maggio è l’occasione giusta per provare i gusti e sapori dei fiori in occasione della Cena di gala inserita nel programma di Aspettando Villa Ormond in fiore.

Una serata esclusiva con il fiore al centro del menù, protagonista di ogni piatto, con tante sorprese e uno storytelling curato dall’attore comico e chef Stefano Bicocchi in arte Vito e dal giornalista Claudio Porchia.

Ecco il menù della serata preparato dallo chef executive Matteo Riccitelli

Aperitivo di benvenuto

• Focaccia ai fiori di Rosmarino

• Fiore di Zucca ripieno al sapore della Primavera

Cena

• Totanacetta, Gambero Rosa e Nasturzio fritto con salsa ai fiori di Nasturzio

• Raviolini con ripieno di Coniglio e Tagete

• Pavè di Branzino alla plancia su purea di patate viola, maionese alla Viola Cornuta con burro ai Fiori di Begonia

• Omaggio ai Fiori di arancio e agli agrumi della Riviera dello chef Luca Muratore

Vini

• "Dirupo" Valdobbiadene Prosecco Superiore

• Pigato Cascina Nirasca

• Rossese Cascina Nirasca

• Asti Spumante Moscato

Acqua e Caffè

Costo: 65 € bevande incluse

Promosso dal gruppo Morenews in collaborazione con Villa Ormond Events, Adhoc, Cna Imperia, Ristoranti della Tavolozza e RaveraBio, l’evento permetterà di scoprire i segreti della cucina con i fiori, che insieme ad altre sorprese renderanno questo appuntamento davvero speciale.

Per scoprire il menu e prenotare vai al link:

http://www.mangiareifiori.it/home/23-11-maggio-mangiare-i-fiori-sanremo.html

Per informazioni telefonare al +39 348 0954317