Al via a Sanremo la due giorni del Raduno Ferrari Club Passione Rossa. Il presidente Barone: “Onorati di essere qui” (foto e video)

Nell’ampio servizio fotografico del nostro Tonino Bonomo la partenza del Raduno Ferrari targato ‘Passione Rossa’: una due giorni tra le meravigliose location di Ospedaletti e Sanremo che porta in Riviera appassionati da tutt’Italia.

La Liguria torna così a parlare di motori, grazie a 'Passione Rossa', il più grande Club al Mondo dedicato alle Rosse di Maranello, che si mette in gioco con un evento che porta il meglio della motorizzazione sportiva italiana, la Ferrari, nelle città della Riviera.

"Siamo veramente onorati come Passione Rossa – dichiara il presidente del Club Passione Rossa Fabio Barone - di essere qui a Sanremo una città meravigliosa e ringraziamo Marco Siccardi per l'organizzazione di questa tre giorni dedicata alle Rosse. Tra l'altro oggi esce anche il sole, quindi siamo decisamente fortunati. Ringraziamo chiaramente le istituzioni sia del comune di Ospedaletti che del comune di Sanremo per averci questa possibilità”.

Nella mattinata di oggi, prima giornata di weekend automobilistico, una carovana di oltre venti sportive viene esposta al pubblico sul lungomare di Ospedaletti, mentre nel pomeriggio si sposteranno nella centralissima Piazza Borea d’Olmo di Sanremo, in attesa di curiosi, appassionati e fotografi.

Domenica, dopo una seconda esposizione questa volta sul ‘boulevard’ di corso Regina Margherita di Ospedaletti, tutte le vetture percorreranno in parata un giro del celebre circuito cittadino di Ospedaletti, la cui rievocazione storica tornerà il 4 e 5 giugno prossimi.

L’organizzazione, assistenza e sicurezza, oltre alla logistica generale sarà affidata al Servizio Assistenza Civile del V.E.O.S.P.S.S. - distretto Sanremo, il cui responsabile, Marco Siccardi, dichiara: "Ci gratifica che sia stata richiesta la presenza del Corpo Volontari Servizio Assistenza Civile - V.E.O.S.P.S.S. per gestire la logistica dell’evento. La Liguria è una terra molto cara all’Ordine sulla quale insiste la Sede Magistrale, l’Abbazia di Ferrania. Nostro interesse principale è garantire un servizio costante e qualitativo sul territorio".