Imperia, Mauro Tozzi alla Camera di Commercio: “In Liguria si sente il cambiamento climatico, ma ancora di più il consumo di suolo” (foto e video)

Ospite d’eccezione, il geologo Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) stasera all’Auditorium della Camera di Commercio a Imperia, intervistato dal giornalista Franco Borgogno per parlare della gestione e della difesa del territorio.

“Resilienza - ha dichiara Tozzi al nostro giornale - non è una parola che si declina facilmente, che viene applicata spesso in maniera distorta e abusata. Mi accontenterei di sostenibile, anche se in un mondo di 8 miliari di sapiens c’è rimasto molto poco. In Liguria la situazione è addirittura più complicata. Qui il mutamento climatico si sente, ma quello che si sente di più è il consumo di suolo. Quello che conta davvero qui è che ti mangi un metro quadrato al secondo. Sotto c’è asfalto e cemento, tutto diventa più permeabile, in più costruisci dentro ai fiumi e poi ti lamenti che alluvionano, che dovrebbero fare? Si ripigliano il terreno che era loro”.

“Sarebbe da fare un passo indietro, dovunque ti sei allargato devi fare un passo indietro, ma non mi pare che lo si faccia, anzi si continua a costruire. Un buon amministratore regionale, un buon governatore, dovrebbe fare un programma elettorale di una sola parola da domani in questa regione mattoni nuovi zero. Quello che c’è lo rimettiamo a posto, si guadagna lo stesso. M non ne sento nemmeno uno fare questo discorso. Si rompe una patto con la natura, decidi di levare la lecceta che regge la montagna perché ti rompi a la schiena a terrazzare e metterci ulivi e viti. Poi, però, capisci che il turismo è più remunerativo e li abbandoni”, ha aggiunto Tozzi.

Come il cambiamento climatico può condizionare l’olivicoltura? “L’ulivo -ha risposto Mauro Tozzi – si coltiva pure in Nord Africa, però, se avete visto le coltivazioni nordafricane, ci sono piante grosse, enormi di ulivi ma sono molto distanziate, qua sono tutte attaccate. Se se ne ammala una si ammalano tutte, anche perché sono tutti cloni, cioè incrociate per ottenere quel tipo di resa, ma non per resistere a tutta la gamma dei parassiti, basta uno fuori misura che li compromette tutti. Invece, noi siamo così avidi che questa cosa non la comprendiamo”.

L’organizzazione è a cura della Provincia nell’ambito dei progetti transfrontalieri Alcotra. Si tratta di progetti finanziati da fondi europei, per i quali la Provincia di Imperia lavora da tempo, con i partner del territorio del Piter (Piano integrato territoriale) Pays-Sages che comprende le aree costiere della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra, il loro entroterra e i rilievi terminali delle Alpi Marittime, sui versanti ligure e piemontese, per un totale di 168 Comuni, 1 milione 200 mila abitanti, centomila imprese.

Su questo territorio un partenariato multilivello formato da enti sovralocali, Camere di commercio e Università, la Provincia di Imperia rinnova il proprio impegno di cooperazione transfrontaliera con un comune filo conduttore: il paesaggio, declinato come fattore identitario che, in un processo a crescere, deve essere prima tutelato e poi messo in valore. Grazie al progetto semplice Pays Ecogetiques, infatti, sono state messe in atto azioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici mentre, con il progetto Pays Resilients sono stati realizzati strumenti per migliorare la prevenzione/gestione del rischio e il coinvolgimento attivo di Enti e privati nella salvaguardia del territorio.