Pallanuoto: tutti i risultati delle squadre giovanili della Rari Nantes Imperia nell'ultimo fine settimana

Weekend Pasqua intenso per le squadre giovanili della Rari Nantes Imperia. Sotto i risultati.

UNDER 14 MASCHILE

La formazione allenata da Francesca Giulini e Merci Stieber è stata l'unica a trovare la vittoria, grazie all'ottimo 15-10 in casa della Rari Nantes Arenzano. Giallorossi trascinati dalle 9 reti di Lanteri, dal poker di Alberti e dalla doppietta di Tambuzzo. La formazione in acqua: Monari, Callari, Ferro, Morchio, Carrai, Lanini, Ivani, Prette, Alberti, Lanteri, Tambuzzo, Vassallo, Carpano.



UNDER 14 MISTA

I pari età della Mista, invece cedono in casa per 1-17 alla maschile della Genova MySport Anpi2000. Non basta il bel gol, a metà secondo tempo, di Lucrezia Scatenato. La formazione in acqua: Della Valle, Ballarè, Giribaldi, Vassallo, Callari, Gerbore, Galassi, Parolini, Vassallo, Cerlienco, Scatenato, Risso, Ricciardi, Giraldi, Marvaldi.



UNDER 16 MASCHILE B

Niente da fare per i giallorossi che si fermano in casa dell' Andrea Doria per 9-5. Dopo una buona partenza, i padroni di casa strappano un importante 4-0 parziale che, sostanzialmente, la Rari non riesce a ricucire. La formazione in acqua: Cesarino, Parolini 2, Bellini, Lanteri, Pace, Milani, Porro 1, Alberti, Casella, Rombo 2, Morchio, Buemi, Mazzariol.



UNDER 16 FEMMINILE

La femminile va k.o. alla 'Cascione' contro il forte Bogliasco per 4-16. Le ospiti mettono le cose in chiaro già nel primo parziale e non basta la reazione veemente dei secondi otto minuti con i gol di Cappello, Aguero e Iazzetta (per lei, alla fine, sarà doppietta). La formazione in acqua: Della Valle, Bergatta, Aguero 1, Reitano, Callari, Risso, Gerbore, Scatenato, Iazzetta 2, Cappello 1, Ballarè



UNDER 18 MASCHILE

I giallorossi non riescono a trovare il bandolo della matassa e alla 'Cascione' cedono 6-16 contro Rari Nantes Sori. Da segnalare il rigore parato da Di Lionardo nel primo minuto di gioco, oltre ad un'ottima prestazione, e la tripletta di Grosso. La formazione in acqua: Di Lionardo, Parolini, Morchio, Casella 1, Lucia, Milani, Grosso 3, Rombo, Cipriani 2, Porro, Lanteri, Alberti, Demasi.